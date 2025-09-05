Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el regreso paulatino del fútbol barrial tras el receso invernal, la Primera B de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) retoma su calendario con una cargada Fecha 11, que se disputará íntegramente en la cancha Nora Vera durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Serán diez partidos en total, cinco por día, con una programación que se extiende desde el mediodía hasta la noche.

El sábado 6, la jornada comenzará a las 13:00 con el cruce entre Huracán y Don Bosco. Más tarde, Atlético Federal enfrentará a San Martín a las 15:00; Espartanos hará lo propio frente a Carboneros a las 17:00; Deportivo Juniors se medirá con Ragazzi a las 19:00 y el cierre de la jornada estará a cargo de Petrel y J.H. Ortega, a las 21:00 horas.

El domingo 7 la acción continuará con otros cinco duelos: J. Santacruceña vs. Villarreal abrirán la fecha dominical a las 13:00; a las 15:00, Atl. 23 jugará ante Atlanta; Sol de América se cruzará con Globito Decadente a las 17:00; Atl. Salta se enfrentará a La Academia a las 19:00 y a las 21:00, Pje. Aragón y Juventud Unida bajarán el telón de la undécima fecha.

Este regreso a la actividad es muy esperado por los equipos, que atraviesan un certamen disputado y cargado de emociones, donde cada punto cuenta en la pelea por el ascenso. Si bien aún no se ha actualizado la tabla oficial tras la fecha anterior, muchos de los equipos que jugarán este fin de semana se encuentran en zona media, buscando meterse en el pelotón de arriba.

La cancha Nora Vera, epicentro de los encuentros de la B, volverá a vestirse de fiesta para recibir a jugadores, técnicos, familias y simpatizantes que, como cada fin de semana, viven el fútbol barrial como una auténtica tradición riogalleguense. Entre mates, banderas y aliento constante, la fecha promete una intensa seguidilla de partidos con mucho en juego.