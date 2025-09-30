Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se solicita la colaboración de la comunidad para acompañar el tratamiento de Pablo Javier Bonina Salcedo, joven futbolista de Puerto Deseado. La convocatoria requiere dadores de sangre A- y/o su compatible O-, a presentarse en el Banco de Sangre y Hemoterapia de la Clínica del Valle (Ameghino 1334, casi Av. Alsina, Comodoro Rivadavia) de lunes a viernes, de 08:00 a 10:00. La familia agradeció la máxima difusión entre los deseadenses que se encuentren en Comodoro y puedan acercarse.

Para donar, se recomendó concurrir con desayuno liviano, sin lácteos ni grasas (se permite mate, té, café, jugos, agua o gaseosas). Los requisitos generales incluyen tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos, además de no haber donado en los últimos 3 meses (hombres) y 4 meses (mujeres).

Desde el servicio de Hematología, Hemoterapia y Oncología de la clínica —a cargo de la Dra. María del Carmen Ríos Part— se recordaron impedimentos frecuentes: tatuajes, perforaciones, colonoscopias/endoscopias/laparoscopias, cirugías o abortos en los últimos 12 meses; estado gripal o tratamientos con antibióticos o corticoides; en mujeres, embarazo, lactancia (bebé menor de un año) o menstruación abundante (consultar). También se desaconseja la donación en diabéticos insulino-dependientes y en personas con enfermedades cardiovasculares.

Para quienes son hipertensos y toman su medicación por la mañana, se indicó tomarla ese mismo día; en pacientes con hipotiroidismo que usan levotiroxina, se pidió no tomar la dosis antes de donar.

El llamado subrayó que donar sangre salva vidas y que una donación puede ayudar a más de un paciente. En este contexto, la solidaridad de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado vuelve a ser determinante para sostener el tratamiento de Pablo y acompañar a su familia.

Por consultas, las personas interesadas pueden acercarse directamente al Banco de Sangre en el horario indicado o comunicarse con la Clínica del Valle (Ameghino 1334, Comodoro Rivadavia; tel. 297 4 165 782).

Un gesto simple puede marcar la diferencia: donar es dar tiempo y oportunidades.