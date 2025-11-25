El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudará este martes, a partir de las 13 y en modalidad virtual, el juicio por la causa Cuadernos, en la que figura como acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a ex funcionarios y empresarios. El proceso estrenará además un nuevo esquema de dos audiencias semanales, con el objetivo de agilizar un debate que se proyecta extenso.

Durante la jornada, continuará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, un tramo del proceso que se estima finalizará el 2 de diciembre. En estas audiencias se detallarán los elementos de prueba que el fiscal Carlos Stornelli utilizó para formular las acusaciones que serán analizadas a lo largo del juicio.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto al magistrado suplente Néstor Costabel, resolvieron la semana pasada sumar una segunda audiencia fija los días martes. Además, enviaron un oficio a los tribunales superiores y a la Corte Suprema para reiterar pedidos de mayor dotación de personal y mejoras en la infraestructura edilicia, demandas que consideran claves para sostener el funcionamiento del tribunal.

Los acusados en el proceso

Además de Cristina Fernández de Kirchner, están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario Roberto Baratta, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex miembros del Poder Ejecutivo y diversos empresarios vinculados a la obra pública, la energía y el transporte.

La investigación que derivó en este juicio apunta a la presunta existencia de una asociación ilícita que habría operado dentro del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015, con el objetivo de recaudar dinero de empresas contratistas del Estado a cambio de beneficios o adjudicaciones.

La semana pasada, el tribunal decidió sobreseer al empresario Enrique Pescarmona, de 84 años, tras un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó que presenta una incapacidad mental sobreviniente producto de una enfermedad neurodegenerativa progresiva. La resolución cerró uno de los capítulos laterales del proceso y reforzó la necesidad de acelerar el avance del juicio principal.