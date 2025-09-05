Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después del parate por las bajas temperaturas, la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) reanuda este sábado la competencia en la Primera División A, con la disputa de la undécima fecha del Torneo 2025. La acción volverá a concentrarse en la cancha Enrique Pino, donde se jugarán cinco encuentros consecutivos a lo largo de la jornada.

La fecha comenzará a las 13:00 con el duelo entre Amistad y Alianza Sur, dos equipos que pelean por escapar de los últimos puestos. Más tarde, a las 15:00, será el turno de Unión Santiago, que intentará cortar su irregular campaña frente a Cristal, uno de los animadores del certamen con 16 unidades y aspiraciones concretas de meterse entre los cinco primeros.

A las 17:00, Juventud Petrolera recibirá a Estrella del Este, en un choque clave entre dos equipos que necesitan sumar para alejarse de la zona roja de la tabla. Más tarde, desde las 19:00, Vial SC enfrentará a Lamadrid. El equipo vialino, que comparte línea de puntos con Junín y Cristal, buscará tres unidades que le permitan seguir prendido en la conversación por los primeros puestos.

La jornada cerrará a las 21:00 con el cruce entre Junín y La Kuadra, en lo que promete ser un partido atractivo por la necesidad de ambos conjuntos de escalar en la tabla. Junín llega con 16 puntos en 9 partidos y está a tiro de meterse en el top 5, mientras que La Kuadra —con 12 puntos en 10 fechas— necesita empezar a sumar para no complicarse con el descenso.

Un torneo cada vez más parejo

Con 10 jornadas ya disputadas, la tabla muestra una marcada paridad entre varios equipos. Camioneros lidera con autoridad tras una campaña sólida que incluye 9 triunfos y un empate, y una diferencia de gol de +18. Más atrás, en un pelotón compacto, aparecen El Cóndor, Belgrano, Atlético 240 y Martín Güemes, todos con campañas firmes y margen para seguir creciendo.

Tabla de posiciones Primera A. Vía: quegolazo!

La mitad de tabla está muy disputada: Cristal, Junín y Vial SC tienen 16 puntos y están a solo una victoria de meterse entre los primeros. Equipos como Olimpia y Juventud Petrolera también se mantienen al acecho, con 15 puntos cada uno.

En el otro extremo, Estrella del Este, Amistad, Chaco, Alianza Sur y Palermo son los que más complicados están, con campañas irregulares y diferencias de gol negativas. Cada punto que consigan en las próximas fechas será clave para evitar el descenso.

El regreso del fútbol barrial siempre tiene un valor especial en Río Gallegos. Con la cancha Enrique Pino nuevamente activa, los clubes, familias y vecinos podrán reencontrarse con una de las expresiones deportivas y sociales más auténticas de la ciudad. Esta fecha 11 marca el inicio del sprint final de un campeonato que promete emociones fuertes hasta el cierre.