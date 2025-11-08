Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boca llega al Superclásico con una posición privilegiada en la Zona A del Torneo Clausura, compartiendo el primer lugar con Unión de Santa Fe, ambos con 23 puntos. Un triunfo este domingo le aseguraría la clasificación a los playoffs, consolidando su presente positivo bajo la dirección de Claudio Úbeda.

Sin embargo, el “Xeneize” no puede confiarse. La diferencia con el 12° de la tabla, Argentinos Juniors, es apenas de cinco puntos, por lo que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones. Boca llega motivado tras ganar tres de sus últimos cuatro encuentros, pero deberá mantener la concentración ante un rival histórico que busca revertir su situación.

Por otro lado, River atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo perdió siete de sus últimos 10 encuentros entre todas las competencias, ganando únicamente a Racing y Talleres, empatando con Independiente Rivadavia en la Copa Argentina (cayó luego en penales) y sufriendo derrotas ante Palmeiras, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esta complicada situación lo ubica sexto en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita de manera urgente un triunfo para asegurar su clasificación a los playoffs. De no lograrlo, River deberá jugar la última fecha contra Vélez con serias posibilidades de quedar eliminado. La presión sobre el equipo “Millonario” será máxima en un Superclásico que puede marcar un antes y un después en su temporada.

Claves del Superclásico y su impacto en la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento de este domingo no solo tiene relevancia histórica y deportiva, sino que también define puestos clave para la próxima Copa Libertadores. Boca podría consolidar su liderazgo en la Zona A y asegurar un lugar en los playoffs, mientras que River necesita la victoria para no depender del resultado de la última fecha.

Los seguidores de ambos equipos esperan un partido intenso, con motivaciones distintas: Boca quiere mantener su buen momento y asegurarse la clasificación, mientras que River necesita una victoria que revitalice su temporada y le dé una chance real de pelear por el título y la Copa.