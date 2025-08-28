Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El evento de hidrocarburos más importante de la región está cada vez más cerca y promete volver a ser un punto de referencia internacional. Del 8 al 11 de septiembre, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 2025 desplegará una amplia oferta orientada al desarrollo del sector.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y producida por Messe Frankfurt Argentina, la exposición presentó un cronograma diverso con múltiples ejes temáticos. Empresarios, especialistas y referentes de la industria marcarán el pulso de una agenda caracterizada por la innovación y el intercambio de saberes.

Como en cada edición, uno de los espacios más esperados será el Encuentro de CEOs, donde líderes de la energía debatirán sobre el presente y las perspectivas del mercado. Directivos de compañías de hidrocarburos expondrán su visión en paneles moderados por el presidente del IAPG, Ing. Ernesto A. López Anadón.

La 9° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG) también tendrá un lugar destacado: una jornada sin cargo destinada a estudiantes avanzados y recién graduados que buscan incorporarse a un ámbito en permanente evolución. Además, se sumarán las Conferencias de expositores, que este año se desarrollarán en auditorios abiertos dentro de los pabellones.

En sintonía, el Innovation Day ofrecerá charlas motivadoras, casos prácticos, instancias de networking y mesas redondas con referentes de la actividad. Esta propuesta está dedicada a las innovaciones que impulsan la productividad y transforman la industria.

Por su parte, el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos reunirá a operadores y compañías de servicios líderes en la región, con un temario técnico de alto nivel destinado a profesionales especializados.

El Ciclo de Conferencias de la AOG dio a conocer su cronograma

Martes 9 de septiembre

14:30: Compliance en la gestión de grandes proyectos

16:00: ¿Cuántas divisas genera y generará la Industria Hidrocarburífera para la Argentina?

18:00: Sustentabilidad

Miércoles 10 de septiembre

14:00: Inclusión como eje de crecimiento

15:00: Recursos Humanos

16:00: ¿Cuántos y cuáles insumos y servicios requerirá el desarrollo de Vaca Muerta?

17:00: Sistema Único de Solicitud de Interferencias-SUSI

18:00: Acercar mujeres a la industria de la energía: una oportunidad estratégica para construir futuro

Jueves 11 de septiembre

15:00: Prevención de Daños de Terceros, “Nuestro desafío permanente”

Conocé más acerca de esta y otras actividades en: https://aog.com.ar/actividades/.

LinkedIn : AOG Argentina Oil & Gas Expo

: AOG Argentina Oil & Gas Expo Instagram : @aogexpo

: @aogexpo X: @AOGExpo

Para más información sobre la exposición

Más información sobre Shale en Argentina