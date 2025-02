Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sebastián Luna, director técnico de UPP, visitó los estudios de Radio LU12 AM680 para hablar sobre el inicio de la Liga de Fútbol Sur, la preparación de su equipo y los objetivos que se plantea para la temporada. En la charla con los conductores, el entrenador explicó cómo viene la pretemporada, los refuerzos que llegaron y la apuesta del club a largo plazo.

Un inicio adelantado

La Liga de Fútbol Sur comenzará el 8 de marzo, una semana antes de lo previsto, lo que generó que los equipos tuvieran que ajustar su planificación. “Estamos con la segunda semana de pretemporada y apurando un poco todo porque el torneo se adelantó“, explicó Luna.

La preparación, según el DT, ha sido un desafío para todos los clubes, ya que enero es un mes complicado para entrenar debido a las vacaciones de muchos jugadores. “He hablado con colegas de otros equipos y estamos todos en la misma“, comentó.

A pesar de ello, en UPP confían en llegar en buena forma. “Entrenamos cinco días a la semana: tres en la cancha de La Pino y dos en el predio de Boxing“, detalló el entrenador.

Una base consolidada

Luna asumió como DT de UPP en la cuarta fecha del torneo pasado tras la salida de Carlos Oliva. Bajo su conducción, el equipo alcanzó las semifinales y cayó por penales ante Boxing. Luego de esa campaña, la dirigencia le propuso continuar en el cargo.

“Nos fue bien el año pasado y decidí seguir. Esta vez pude armar mi cuerpo técnico y reforzar el equipo“, señaló. Su cuerpo técnico está integrado por Lea Fernández, con quien compartió muchos años como jugador, y Lalo Longón, el preparador físico. “Lalo es una persona muy profesional, teníamos todo programado para la pretemporada y la planificación de refuerzos”, agregó.

La premisa del club es clara: mantener una base sólida. “Desde que pasamos de la Liga Barrial a la Liga Sur, la idea siempre fue sostener la columna vertebral del equipo”, explicó Luna. “Nosotros ya veníamos compitiendo a buen nivel en la Liga Barrial y al pasarnos a la Liga Sur mantuvimos ese grupo. Eso nos ayudó mucho”.

Para esta temporada, el 80% del plantel seguirá y se sumaron jugadores nuevos. “Nuestra base continúa con Nacho Aversa (capitán), Fusei (arquero), Jofré (goleador del torneo pasado) y Julián Paiva, que fue uno de los más buscados en el mercado de pases pero decidió quedarse con nosotros”, afirmó el entrenador.

Competencia con los grandes y un objetivo ambicioso

Luna reconoció que la competencia con equipos como Boxing, Escorpión y Bancruz será exigente, ya que estos clubes suelen reforzarse con jugadores de mayor jerarquía. “Traen mucha gente de afuera y tienen otra preparación física“, comentó.

A pesar de esto, el DT confía en su plantel. “Haciendo una buena pretemporada y trabajando con lo que tenemos, podemos competir. Hay mucho talento en Río Gallegos, lo que cuesta es lo físico porque muchos jugadores trabajan y se les complica entrenar doble turno“, explicó.

El gran objetivo del club es clasificar al Torneo Regional Federal Amateur. “Sabemos que es difícil porque competir con Boxing es duro, pero estamos preparándonos de la mejor manera“, aseguró. “El año pasado llegamos a semifinales sin refuerzos, solo con nuestra base. Ahora, con más experiencia y mejor planificación, creemos que podemos dar un paso más”.

Una de las novedades para esta temporada es la incorporación de una cuarta división, algo que UPP no tenía el año pasado. “Eso nos ayuda mucho porque promovemos juveniles y la idea es que entrenen con la primera para que se adapten“, explicó Luna.

El equipo de cuarta división es dirigido por Cristian Cárcamo, quien cuenta con la asistencia de Nacho Aversa. “Cristian es profe y se encarga de la formación de los chicos, mientras que Nacho lo ayuda con la coordinación”, agregó el DT.

En cuanto a la cantidad de jugadores, Luna reveló que ya hay 15 futbolistas en la cuarta división, quienes entrenan junto a los mayores. “Queremos que vayan conociendo el vestuario y el nivel de exigencia de la primera”, detalló.

Escuelita de fútbol y proyectos a futuro

UPP también sigue apostando a la formación de los más chicos. “Tenemos una escuelita de fútbol que armaron Nacho Aversa y Rubén Fernández, quien volvió al club“, contó Luna.

La escuelita, que trabaja con niños de entre 6 y 10 años, no tiene un enfoque competitivo sino formativo. “La idea es darles un espacio de contención a los chicos que no tienen lugar en clubes como Boxing o Talleres”, explicó el entrenador. En cuanto al fútbol femenino, Luna señaló que en 2023 el equipo no pudo presentarse en el torneo, pero que este año hay intenciones de rearmarlo.

Otro de los proyectos importantes es la construcción de nuevas canchas de césped sintético. “Se está terminando una cancha de dimensiones similares a la de Vial y luego se hará una de 11“, detalló.

UPP encara el 2024 con un proyecto sólido y una clara intención de seguir creciendo en la Liga Sur. Con una base de jugadores consolidada, juveniles en formación y una planificación ambiciosa, el equipo de Sebastián Luna buscará ser protagonista y pelear por un lugar en el Regional.

“Estamos trabajando bien, con mucha seriedad y compromiso. Queremos ser competitivos y estar a la altura del torneo“, concluyó el DT.