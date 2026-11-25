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A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, el fútbol argentino volvió a rendirle homenaje a uno de sus máximos ídolos. A través de sus canales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un emotivo video para recordar al campeón del mundo en México 1986, acompañado por un mensaje que resume el sentimiento de millones de hinchas: “Seis años. Seguís entre nosotros”.

La publicación, titulada “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, destacó que la figura del Diez permanece vigente mucho más allá de sus logros deportivos. Su historia, sus gambetas y sus actuaciones memorables forman parte de la identidad del fútbol nacional y de una cultura popular que mantiene vivo su recuerdo.

En el homenaje, la AFA también hizo hincapié en cómo el legado de Maradona atraviesa distintas generaciones. Mientras quienes tuvieron la oportunidad de verlo jugar conservan intactas las imágenes de sus hazañas, los más jóvenes descubren su talento a través de relatos familiares, videos y recuerdos que se transmiten de padres a hijos.

Otro de los puntos destacados fue el vínculo entre la histórica camiseta número 10 y los éxitos posteriores de la Selección Argentina. La entidad recordó especialmente el significado de la figura de Maradona durante el camino hacia la consagración en el Mundial de Qatar 2022, cuando el seleccionado consiguió su tercera estrella y volvió a poner al país en lo más alto del fútbol internacional.

El video difundido por la casa madre del fútbol argentino reúne imágenes emblemáticas de la carrera del astro, junto con escenas del multitudinario funeral realizado en noviembre de 2020, tras su fallecimiento. El material recupera distintos momentos de su trayectoria y refleja la dimensión del cariño popular que despertó dentro y fuera de la Argentina.

A seis años de su partida, Diego Maradona continúa siendo una referencia ineludible para el deporte argentino. Su legado permanece en la memoria de quienes celebraron sus conquistas y en las nuevas generaciones que siguen descubriendo por qué el Diez ocupa un lugar único en la historia del fútbol mundial.