Este martes entró en vigencia la iniciativa que confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, que implica el seguro para que los trabajadores puedan llevar adelante su actividad, a través de un formulario gratuito de Nación Seguros.

Massa lo anunció en el marco del encuentro que mantuvo con los trabajadores, donde avanzaron en una serie de medidas que permitan incrementar la protección del sector y brindar herramientas desde el Estado.

En ese marco, les confirmó que se puso a disposición de los cadetes y repartidores el sistema online de Protección Integral para personas que realizan actividad de reparto: “Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado“, agregó.

El secretario general de Sindicato de Conductores de Motos, Mariano Robles, detalló a La Opinión Radio cómo impacta esta medida en los miles de trabajadores bajo esta modalidad: “Nos cambia un montón, por un montón de cosas. En un principio es gratuito, eso es super importante por esta situación económica. Y lo otro es que creo que no es muy sabido hasta acá, pero ninguna de las aseguradoras quería asegurar como trabajadores, sino que había que asegurarse como un transporte particular“, indicó.

En consecuencia, “en caso de que vos tengas el seguro particular y tengas un accidente y se pruebe de que vos estabas trabajando, no cobrabas“. Por ende, indicó, “la primera cosa es que nos reconozcan como trabajadores, esto está bueno para nosotros, para que se deje de decir que somos emprendedores o socios, sino que somos trabajadores en relación de dependencia, esa es una gran cosa”.

En otro punto, señaló: “La otra gran cosa es que es gratuito y tiene algunos condimentos, como el seguro para terceros, con las motos, por ejemplo, que tiene que ver con nosotros como víctimas de constante accidentología”.

“Un trabajador en estas condiciones, cuando se accidenta, se cae al fondo del mar, no tiene la herramienta de trabajo, está accidentado, no cobra porque nosotros trabajamos a destajo, así que el que no labura no cobra. Entonces terminan los compañeros o el mismo sindicato siendo ‘vaquita’ para bancar al accidentado, cuando la realidad es que se tiene que hacer cargo la empresa, que es por lo cual trabajamos para ellos. Y en este caso se hace cargo el Estado de eso”, profundizó.

Robles indicó que la cantidad de trabajadores nucleados dentro del sindicato ronda las 600 mil personas, “no tenemos la personería gremial, tenemos la simple inscripción y tenemos afiliados en todo el país, pero no nos dan la personería gremial, entonces a la empresa no le cuesta nada echar a un delegado sindical, porque simplemente no le pasa más viajes“.

En otro tramo, realizó un análisis del escenario electoral de cara al balotaje este 19 de noviembre: “Nosotros escuchamos mucho esa frase de ‘igual tengo que seguir trabajando‘, sí claro, pero vos podés trabajar con derechos o sin derechos, podés trabajar con un recibo de sueldo, con vacaciones, con aguinaldo, trabajar con que te paguen la nafta o no, entonces del otro lado hay un proyecto de capitalismo salvaje, libertad para explotarte, libertad para no cumplir una sola ley de la Argentina”.

Seguidamente, indicó que “lo que lo que los chicos piensan, capaz porque son jóvenes, es que eso está establecido y que eso no es modificable y es modificable, Milei está planteando que lo va a hacer”.