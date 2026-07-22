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El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de seis funcionarios para cubrir cargos en el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal en distintas jurisdicciones del país.

Las medidas fueron establecidas a través de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, y publicadas en el Boletín Oficial.

En el ámbito de la Defensa Pública, fue nombrada Amanda Espino como Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la Defensoría N° 7. Asimismo, María Laura Irastoza fue designada Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

Por otra parte, en el Ministerio Público Fiscal se oficializaron cuatro nombramientos. Patricio Nicolás Sabadini asumirá como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia de Chaco, mientras que Fernando Gabriel Alcaraz ocupará el cargo de fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

A su vez, Hugo Daniel Froy fue designado fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, en Corrientes, y Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Las designaciones apuntan a fortalecer el funcionamiento de organismos clave del sistema judicial y del Ministerio Público en diferentes regiones del país, mediante la cobertura de cargos que requerían designación formal.