Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llave en juego y sin margen para distracciones, Hispano Americano afrontará mañana por la tarde una semifinal clave en Comodoro Rivadavia. El cruce frente a Ferrocarril del Estado está programado para este domingo 21 de septiembre, a las 15:00, y contará con el arbitraje de Ángel Díaz, asistido por Héctor Andaur y Emilio Aparicio.

Ambos llegan con rodaje reciente: El Celeste superó a Nocheros en cuartos con un global de 6–1 (2–1 en Las Heras y 4–0 en el “Pichón” Guatti), mientras que Ferrocarril del Estado dejó en el camino a Boxing tras empatar 1–1 en Río Gallegos y ganar 2–0 la vuelta en Comodoro. El antecedente inmediato perfila una serie pareja.

Para la agenda del público, el dato duro es sencillo y suficiente: domingo 15:00, en Comodoro Rivadavia, Ferrocarril del Estado vs. Hispano Americano, con Díaz como juez principal y Andaur–Aparicio en las bandas.