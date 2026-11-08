Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina logró unificar la atención de todo el arco político nacional. En el marco de una agenda institucional en la Ciudad de Buenos Aires, referentes de los diversos espacios legislativos y gubernamentales de todo el país se movilizaron para participar de los actos protocolares y celebraciones previstas durante la visita del Santo Padre.

En ese contexto, la delegación del interbloque de Unión por la Patria/Frente de Todos en el Senado Nacional exhibió una fuerte presencia territorial al posar frente al Palacio Legislativo antes de trasladarse hacia el Centro Cultural Kirchner (CCK) para presenciar la alocución del pontífice.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 8 de noviembre de 2026 llega el Papa León XIV a la argentina

Quiénes participaron

La comitiva estuvo integrada por representantes de diversos puntos del país. De izquierda a derecha en la imagen institucional, dijeron presente Nora del Valle Giménez (Salta) en primer plano, el exjefe de Gabinete Juan Manzur (Tucumán) y a su lado Sandra Mendoza (Tucumán). Junto a ellas se ubicaron Daniel Bensusán (La Pampa), Silvia Sapag (Neuquén) en la fila posterior, el presidente de la bancada José Mayans (Formosa), Carolina Moisés (Jujuy), María Teresa González (Formosa), la exgobernadora Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gerardo Montenegro (Santiago del Estero).

El grupo se completó con Lucía Corpacci (Catamarca) ubicada al centro en primer plano, José Emilio Neder (Santiago del Estero), Fernando Salino (San Luis), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), Carlos Linares (Chubut), Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Guillermo Andrada (Catamarca) y, en el extremo derecho, el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires).

El posteo del senador chubutense, Carlos Linares.

Redes sociales

Así lo reflejó en sus redes sociales el senador chubutense Carlos Linares, quien compartió la postal grupal destacando el marco institucional de la jornada: “Ya reunidos con los compañeros y compañeras del @bjusticialista.senado para ir al CCK, donde nos encontraremos y escucharemos el primer discurso de Su Santidad el Papa León XIV en la Argentina”.

La masiva concurrencia de senadores, diputados y dirigentes de distintas provincias ratifica el fuerte impacto institucional y social de la presencia papal en suelo argentino, en una jornada donde la política nacional hizo una pausa en la contienda partidaria para acompañar las actividades oficiales.