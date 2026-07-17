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Una iniciativa busca conmemorar la fecha de su fallecimiento y destacar la fundación de la Escuadra Naval Revolucionaria de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1814. La presentó el senador nacional fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza) para que se declare cada 3 de marzo como el “día nacional en honor al Almirante Guillermo Brown”.

“La independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata no puede comprenderse sin atender al papel fundamental que cumplió el dominio del estuario del Plata durante la guerra contra el poder realista”, remarcó el fueguino en los fundamentos de la iniciativa. En tal sentido, destacó la participación activa de Guillermo Brown en la causa revolucionaria.

El senador nacional Agustín Coto (LLA) presentó el proyecto de ley.

El senador de La Libertad Avanza también señaló que el homenaje se debe “por su condición de creador y organizador de la Escuadra Naval Revolucionaria, por su liderazgo en las operaciones de 1814 y por la trascendencia estratégica de sus victorias para el proceso independentista, Guillermo Brown es reconocido por la Armada Argentina como su Padre fundador”. Y agregó: “El día nacional en su honor refuerza la difusión de su figura con actividades oficiales de la Fuerza y en todos los niveles educativos”.

En el final del proyecto de ley, el senador Agustín Coto destacó la campaña de 1814 y recordó que el Almirante Guillermo Brown participó activamente en la guerra contra el Imperio del Brasil (1825-1828), donde volvió a comandar la escuadra argentina y obtuvo importantes victorias, como las de Juncal y Monte Santiago.

Guillermo Brown nació en Foxford, Irlanda, en 1777.

Guillermo Brown fue el primer almirante de la Argentina y una de las figuras fundamentales en la conformación de la fuerza naval del país. Es considerado el padre de la Armada Argentina por su papel decisivo en las guerras por la independencia y en los conflictos posteriores que consolidaron la soberanía nacional en el Río de la Plata.

Nació en Foxford, Irlanda, en 1777, y falleció en Buenos Aires el 3 de marzo de 1857, a los 79 años, luego de haber vivido más de cuarenta años en la Argentina. (Con información del Parlamentario).