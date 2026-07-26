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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.

Martín Goerling, presidente del bloque del PRO en el Senado, compartió sus impresiones sobre el rol del sector y la agenda legislativa en la Cámara Alta.

Respecto al clima político y económico en la muestra, remarcó: “Siempre se genera expectativa en la inauguración de La Rural. Es una sociedad importantísima para la Argentina, con todo lo que da el campo. Así que siempre es importante. Vamos a ver qué comenta, qué dice, qué anuncia el presidente”.

En relación con las retenciones y la carga impositiva sobre la producción, el legislador respaldó los reclamos del sector agropecuario: “Creo que toda la baja de impuestos es un deseo del campo y no tengo dudas de que un campo con menos impuestos, con menos retenciones, va a ser un impulso enorme para la Argentina. Siempre lo ha demostrado: con retenciones, sin retenciones, siempre está produciendo, siempre está aportando divisas al país”.

Déficit cero

Asimismo, señaló la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas: “También tiene que ir acompañado de un gasto público, que creo se viene haciendo, y ese es el objetivo: tener la libertad total de producir e importar sin que nos saquen los salarios con impuestos o con retenciones”.

Por último, ante la consulta de La Opinión Austral sobre la discusión en torno a la Ley de Tierras y la inviolabilidad de la propiedad privada de cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, dijo: “Esperemos poder tratarla, que se viene postergando. Es una ley importante que ha generado mucho debate. Yo creo que hay que explicarla muy bien. Puede ser un gran impulso también para el sector, para poder captar inversiones productivas y no especulativas. Así que ese es el objetivo y vamos a ver si la podemos sancionar la semana próxima”.