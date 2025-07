Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, defendió su voto afirmativo a favor del aumento para jubilados y la declaración de la emergencia en discapacidad, y cruzó al Gobierno nacional por cuestionar al Congreso y anticipar el veto a las leyes aprobadas por mayoría.

En diálogo con Radio Rivadavia, fue tajante: “No voté contra el equilibrio fiscal, como dice el Gobierno. Voté por hacer justicia con quienes más lo necesitan”.

Blanco negó que los proyectos votados sean “inviables” y argumentó que el financiamiento para el aumento previsional puede salir de las partidas ya autorizadas en el presupuesto reconducido de 2023, el mismo que utiliza el Ejecutivo para actualizar haberes por decreto mes a mes: “Así como el Gobierno reasigna recursos para el aumento por inflación sin decir de dónde salen, el Congreso tiene facultades para ordenar que se utilicen esos fondos para recomponer el poder adquisitivo de los jubilados”.

El ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei.

Críticas al oficialismo

El senador también cargó contra el Presidente Javier Milei por su reacción frente a la aprobación legislativa y por sus expresiones en redes sociales: “Un presidente no puede retuitear mensajes que llaman a bombardear el Congreso y matar a diputados y senadores. Eso es un atentado simbólico contra la democracia”, denunció, y añadió: “Me gustaría ver a algún fiscal actuar de oficio”.

Sobre los cuestionamientos del oficialismo a la sesión del Senado, respondió con firmeza: “La sesión fue absolutamente válida, estaba autorizada por el reglamento interno. Si el Presidente decide vetar la ley, reconoce implícitamente su validez”.

En ese sentido, también desestimó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró “inconstitucional” el funcionamiento del Senado: “Le pediría a la ministra que se tome cinco minutos para leer el reglamento del Senado. Se sorprendería”.

“No se puede gobernar a los gritos”

Consultado sobre el tono del debate público, Blanco consideró que el Presidente tiene derecho a disentir con lo que aprueba el Congreso, pero no a faltar el respeto: “Puede no estar de acuerdo con lo que se vota, pero no puede llamar ‘ratas’ o ‘basura’ a los legisladores. A mí me enseñaron que la forma también importa”.

Finalmente, Blanco ratificó su defensa del rol del Congreso como contrapeso institucional y sostuvo que “la recomposición a los jubilados es un acto de justicia, no de demagogia”.

También recordó que votó en contra de la moratoria previsional, pero que acompañó las otras leyes: “Los jubilados no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, y las personas con discapacidad no pueden ser parte de un ajuste”.