En una tarde a cancha llena y con clima de definición, la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) celebró el cierre de sus torneos de Seniors A y Seniors B. En la Enrique Pino, Arco Iris derrotó 2–1 a Camioneros y se consagró campeón del Seniors A del Torneo 2025 “Marcos Infante”. La jornada incluyó premiaciones a lo más destacado del año y homenajes a dirigentes históricos, en una demostración del arraigo que el fútbol barrial mantiene en Río Gallegos.

El título de Arco Iris llegó tras un partido intenso y equilibrado ante Camioneros, que había liderado la fase regular (41 puntos en 17 fechas). El equipo campeón supo capitalizar sus momentos y sostuvo la ventaja en un cierre con nervio de final. Los Halcones completaron el podio con el tercer puesto, un premio a la regularidad que mostró en el sprint final del campeonato.

En la entrega de distinciones del Seniors A, Ariel D’Augero (Camioneros) recibió el galardón a goleador del torneo y Gustavo Espinoza (Camioneros) fue reconocido por la valla menos vencida. Los premios subrayaron el protagonismo que el conjunto verde sostuvo a lo largo del año, más allá del resultado en la final.

El Seniors B “José Antonio Vega” también tuvo su festejo grande: Antilunes cerró la temporada como campeón, con Juventud Unida en el segundo lugar. En los reconocimientos individuales se destacó Cristian Donoso (Juventud Unida) como goleador, mientras que Club Cacique se llevó la valla menos vencida. La tabla anual reflejó la paridad del certamen: Antilunes encabezó con 40 puntos, perseguido de cerca por Juventud Unida (37) y Gasaike (33).

Entrega de la copa para Antilunes.

La noche también reservó espacio para la memoria y el sentido de pertenencia. La AIFB homenajeó a Marcos Infante, histórico dirigente de La Kuadra, cuyo nombre llevó el torneo del Seniors A; y a José Antonio Vega, referente de Fénix, padrino del Seniors B. Ambos recibieron plaquetas en agradecimiento a su trabajo por la comunidad del fútbol barrial.

Reconocimientos a dirigentes.

Con las copas en manos de Arco Iris y Antilunes, el calendario de Seniors bajó el telón con señales positivas: tribunas activas, instituciones fortalecidas y una competencia que, en sus dos categorías, ofreció partidos disputados y protagonismos repartidos. El desafío inmediato quedó planteado para 2026: sostener el nivel deportivo y profundizar la organización que este año dejó una imagen nítida de crecimiento.