No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, despidió con un sentido mensaje al periodista “Chiche” Gelblung, tras conocerse su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, la legisladora destacó el lugar que ocupó Gelblung en el ámbito periodístico y su capacidad para generar interrogantes y promover el pensamiento crítico.

“Siempre necesitamos voces que interpelen y nos hagan pensar. Chiche dejó esa huella”, expresó Alicia Kirchner.

Finalmente, la senadora envió un mensaje a quienes compartieron la trayectoria del periodista: “Abrazo a su familia, seres queridos y compañeros de tantos años”.