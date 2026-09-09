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La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, despidió con un sentido mensaje al periodista “Chiche” Gelblung, tras conocerse su fallecimiento.
A través de sus redes sociales, la legisladora destacó el lugar que ocupó Gelblung en el ámbito periodístico y su capacidad para generar interrogantes y promover el pensamiento crítico.
“Siempre necesitamos voces que interpelen y nos hagan pensar. Chiche dejó esa huella”, expresó Alicia Kirchner.
Finalmente, la senadora envió un mensaje a quienes compartieron la trayectoria del periodista: “Abrazo a su familia, seres queridos y compañeros de tantos años”.
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