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La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, despidió con un sentido mensaje al periodista “Chiche” Gelblung, tras conocerse su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, la legisladora destacó el lugar que ocupó Gelblung en el ámbito periodístico y su capacidad para generar interrogantes y promover el pensamiento crítico.

Siempre necesitamos voces que interpelen y nos hagan pensar. Chiche dejó esa huella”, expresó Alicia Kirchner.

Finalmente, la senadora envió un mensaje a quienes compartieron la trayectoria del periodista: “Abrazo a su familia, seres queridos y compañeros de tantos años”.

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