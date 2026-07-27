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La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó la implementación de una nueva medida de seguridad destinada a reforzar la circulación vehicular durante la temporada invernal dentro del área protegida. A través de la Disposición DI-2026-164-APN-PNG#APNAC, se estableció que será obligatorio el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas, nivológicas, el estado de la calzada u otras circunstancias objetivas así lo determinen.

La normativa establece que el personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales estará facultado para controlar y hacer cumplir esta exigencia en los accesos y caminos del Parque Nacional.

Fuerte acumulación de nieve en el Parque Nacional por las precipitaciones del mes de julio.

Desde la Intendencia explicaron que la obligación podrá aplicarse incluso en vehículos que cuenten con otros sistemas de adherencia autorizados, como cubiertas con clavos o cubiertas siliconadas, contempladas en la Disposición N° 110/2026 y su Adenda N° 111/2026, cuando dichos elementos no resulten suficientes para garantizar una circulación segura.

En ese marco, las autoridades solicitaron a prestadores turísticos, visitantes y a la comunidad que ingresen al Parque Nacional portar cadenas para nieve adecuadas al tipo de rodado y mantenerlas en el baúl del vehículo, de modo que puedan ser colocadas de manera inmediata cuando el personal de control lo indique.

El Cuerpo de Guardaparques Nacionales estará facultado para controlar y hacer cumplir esta exigencia en los accesos y caminos del Parque Nacionles.

La medida busca reducir los riesgos asociados a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, especialmente durante los períodos de intensas condiciones invernales, reforzando las acciones preventivas para proteger tanto a los visitantes como al personal que presta servicios dentro del Parque Nacional Los Glaciares.