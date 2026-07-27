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La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó la implementación de una nueva medida de seguridad destinada a reforzar la circulación vehicular durante la temporada invernal dentro del área protegida. A través de la Disposición DI-2026-164-APN-PNG#APNAC, se estableció que será obligatorio el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas, nivológicas, el estado de la calzada u otras circunstancias objetivas así lo determinen.
La normativa establece que el personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales estará facultado para controlar y hacer cumplir esta exigencia en los accesos y caminos del Parque Nacional.
Desde la Intendencia explicaron que la obligación podrá aplicarse incluso en vehículos que cuenten con otros sistemas de adherencia autorizados, como cubiertas con clavos o cubiertas siliconadas, contempladas en la Disposición N° 110/2026 y su Adenda N° 111/2026, cuando dichos elementos no resulten suficientes para garantizar una circulación segura.
En ese marco, las autoridades solicitaron a prestadores turísticos, visitantes y a la comunidad que ingresen al Parque Nacional portar cadenas para nieve adecuadas al tipo de rodado y mantenerlas en el baúl del vehículo, de modo que puedan ser colocadas de manera inmediata cuando el personal de control lo indique.
La medida busca reducir los riesgos asociados a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, especialmente durante los períodos de intensas condiciones invernales, reforzando las acciones preventivas para proteger tanto a los visitantes como al personal que presta servicios dentro del Parque Nacional Los Glaciares.
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