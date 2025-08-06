Casi 40 minutos después de darle media sanción a la iniciativa de financiamiento universitario, la Cámara de Diputados comienza a tratar otro proyecto cuestionado por el Gobierno y que declara la Emergencia Sanitaria por dos años de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud que, entre otras cuestiones, dispone la recomposición salarial del personal sanitario, reasignar fondos y partidas para la compra de insumos.
