Un nuevo narcoavión fue descubierto durante la tarde del jueves en la localidad santafesina de Curupaity, en el departamento San Cristóbal. La aeronave, que exhibía una bandera boliviana, estaba íntegra sobre un campo de trigo y fue localizada por un productor rural poco antes de las 15 horas, quien inmediatamente dio aviso a la Policía local.

Detalle del ala de la avioneta con la bandera de Bolivia, hallada en Curupaity y vinculada al tráfico de cocaína.

Intervención de las fuerzas de seguridad

Agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó llegaron al lugar y, posteriormente, se sumó personal de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes. Las pruebas realizadas con perros antinarcóticos confirmaron que la avioneta había sido utilizada para transportar cocaína, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los canes reaccionaron al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga. Además, se encontraron combustible y ropas abandonadas en el interior del rodado.

Se observa la matrícula de la avioneta abandonada en Curupaity, Santa Fe, utilizada para el transporte de drogas.

Investigación y medidas judiciales

El hallazgo fue notificado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y alertó a la Fiscalía Federal de Rafaela, competente por tratarse de un posible delito federal. Los investigadores presumen que la carga de droga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad y que los responsables abandonaron la aeronave por motivos que aún se intentan esclarecer.

Contexto de hallazgos de aeronaves narco en la región

El caso de Curupaity se suma a otros cinco hallazgos de avionetas fantasma en la región durante 2025. Entre ellos, se destaca la detención del rosarino Brian Bilbao, especialista en la bajada de droga mediante “taxi aéreo”.

El 11 de noviembre, otra avioneta ligada a narcotraficantes mayoristas fue hallada en Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. En agosto, un avión siniestrado fue descubierto entre Pergamino y Colón con rastros de cocaína, mientras que en junio y julio se encontraron restos calcinados de aeronaves en La Vanguardia (departamento Constitución) y en Manuel Ocampo, cerca de Pergamino.

Perros antinarcóticos inspeccionan la aeronave mientras las autoridades realizan peritajes en el lugar del hallazgo.

El 3 de junio, dos pilotos fueron detenidos tras un aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en Estación Díaz, departamento San Jerónimo. La aeronave había llegado desde Bolivia, descargado cocaína en Buenos Aires y luego aterrizó por un desperfecto mecánico.

Condenas relacionadas con vuelos ilegales

Por hechos similares, Milton Estrada, peruano de 54 años, y Mikjail Zabala Rodríguez, boliviano de 30, fueron condenados a cinco años de prisión por ingresar al país de manera ilegal con una avioneta con matrícula adulterada.