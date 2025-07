Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, Víctor Díaz vivió un momento inolvidable en La Peña de Morfi. Luego de que su historia se viralizara en redes sociales, tras ser echado de su trabajo por hacer TikTok, el peón bonaerense fue recibido en el programa que conducen Lizy Tagliani y Diego Leuco, donde no pudo contener la emoción: “Siento que estoy soñando”, expresó entre lágrimas.

Díaz trabajó durante once años en una estancia de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Su caso conmovió al país luego de que se difundiera un video donde se lo ve llorando por su despido y por tener que dejar a los perros que lo acompañaban a diario en sus tareas rurales. “Ellos no sabían que me iba para no volver”, explicó en aquel clip que recorrió millones de pantallas.

Ya con una sonrisa en el rostro, Víctor disfrutó del momento en el estudio de Telefe. “Siempre me sentaba a verlos, nunca imaginé estar acá”, contó. Durante el programa compartió charlas distendidas con los conductores y hasta se animó a reírse de sí mismo.

Uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando Lizy le preguntó por los perros que quedaron en el campo. Víctor respondió con honestidad: “No tengo dónde tenerlos todavía. Siguen allá”. La pregunta abrió un nuevo canal de empatía con el público que sigue de cerca su historia.

El tono emotivo también se cruzó con el humor cuando Lizy bromeó sobre las llamativas alpargatas del invitado. “¿Te dejan usar esas alpargatas en el campo?”, preguntó divertida. Con picardía, Díaz respondió: “Tengo de todos los colores. También uso unas rosas”.