En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará un bono mensual de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados. Sin embargo, el acceso estará condicionado a los haberes percibidos: solo podrán recibirlo quienes no superen los $396.298.
Los grupos alcanzados son:
- Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Pensiones No Contributivas (PNC).
- Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
El monto exacto del bono dependerá del haber:
- $70.000: para quienes perciban hasta el haber mínimo jubilatorio de $326.298.
- Monto variable menor: para quienes cobren entre $326.298 y $396.298, calculado como diferencia hasta completar los $70.000. Por ejemplo: quienes cobren $346.298 recibirán $50.000 y quienes perciban $366.298 recibirán $30.000.
Quiénes no recibirán el bono en octubre
Quedan excluidos del bono de octubre todos los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $396.298. Esto significa que, aunque estén dentro del SIPA, PNC o PUAM, no tendrán derecho al refuerzo de ingresos de este mes.
Calendario de pagos octubre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 8/10
- DNI terminados en 1: 9/10
- DNI terminados en 2: 9/10
- DNI terminados en 3: 13/10
- DNI terminados en 4: 14/10
- DNI terminados en 5: 15/10
- DNI terminados en 6: 16/10
- DNI terminados en 7: 17/10
- DNI terminados en 8: 20/10
- DNI terminados en 9: 21/10
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 22/10
- DNI terminados en 2 y 3: 23/10
- DNI terminados en 4 y 5: 24/10
- DNI terminados en 6 y 7: 27/10
- DNI terminados en 8 y 9: 28/10
