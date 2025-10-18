Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará un bono mensual de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados. Sin embargo, el acceso estará condicionado a los haberes percibidos: solo podrán recibirlo quienes no superen los $396.298.

Los grupos alcanzados son:

Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Pensiones No Contributivas (PNC).

Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).

El monto exacto del bono dependerá del haber:

$70.000: para quienes perciban hasta el haber mínimo jubilatorio de $326.298.

Monto variable menor: para quienes cobren entre $326.298 y $396.298, calculado como diferencia hasta completar los $70.000. Por ejemplo: quienes cobren $346.298 recibirán $50.000 y quienes perciban $366.298 recibirán $30.000.

Quiénes no recibirán el bono en octubre

Quedan excluidos del bono de octubre todos los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $396.298. Esto significa que, aunque estén dentro del SIPA, PNC o PUAM, no tendrán derecho al refuerzo de ingresos de este mes.

Calendario de pagos octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8/10

DNI terminados en 1: 9/10

DNI terminados en 2: 9/10

DNI terminados en 3: 13/10

DNI terminados en 4: 14/10

DNI terminados en 5: 15/10

DNI terminados en 6: 16/10

DNI terminados en 7: 17/10

DNI terminados en 8: 20/10

DNI terminados en 9: 21/10

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22/10

DNI terminados en 2 y 3: 23/10

DNI terminados en 4 y 5: 24/10

DNI terminados en 6 y 7: 27/10

DNI terminados en 8 y 9: 28/10