Sin detallar montos, el Gobierno oficializó el aumento de sueldos para los funcionarios

Tras dos años de congelamiento en los haberes, el Gobierno dispuso este viernes el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo. La medida fue publicada este 2 de enero en el Boletín Oficial. La suba no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel

Por La Opinión Austral

|
02 de enero 2026   ·   11:58 hs.
El Gobierno nacional oficializó el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, que fue oficializado a través del decreto 931/2025 este viernes en el Boletín Oficial. Pese a eso, el número de la suba no figura en la letra. 

Según detalla en la redacción, a partir de enero de este año, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.

Asimismo, establece que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día del mes de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el Presidente y el Vicepresidente.

En el articulado se establece que, en casos de déficit fiscal, habrá un mecanismo automático de congelamiento salarial y no habrá nuevos aumentos. Además, se deroga el artículo del Decreto 235/2024, que establecía las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.

En Casa Rosada garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo tomarse producto de la reducción del gasto púbico y el recorte en la planta del Estado.

Para eso, el mandatario instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito; la evaluación periódica de desempeño; la movilidad por competencias  y las remuneraciones asociadas a responsabilidades

Por último, el decreto invita al Poder Judicial Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el congelamiento automático de salarios políticos en caso de déficit fiscal.

