Un fuerte sismo de 5,8 grados en la escala de Richter se produjo esta tarde en el departamento de Figueroa, situado a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero.

El temblor ocurrió a las 18:37 horas, a unos 588 kilómetros de profundidad. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), también se registró otro movimiento telúrico en Mendoza.

En esta última provincia se dio con menor intensidad —2,7 grados en la escala de Richter— y a unos 115 kilómetros de profundidad.