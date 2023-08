La experiencia de asistir a los partidos de la selección argentina está a punto de transformarse por completo con la introducción de AFA ID. Esta flamante plataforma introduce un sistema de socios con tres niveles que ofrece a los aficionados una serie de beneficios únicos, desde prioridad en la adquisición de boletos hasta acceso exclusivo a la indumentaria oficial. El lanzamiento de esta página coincidirá con el enfrentamiento contra Ecuador en la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de septiembre a las 21 en el estadio Monumental.

La forma de sacar entrada para ir a ver a la selección argentina está por cambiar rotundamente con la salida de AFA ID. La nueva plataforma cuenta con un sistema de tres niveles de socios que le permite al hincha tener distintos beneficios: desde prioridad a la hora de conseguir tickets a exclusividad en la venta de indumentaria. La página entra en vigencia de cara al encuentro frente a Ecuador por la primera jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se disputará el próximo jueves 7 de septiembre a las 21 en el estadio Monumental.

Para arrancar a explicar este novedoso cambio, es importante destacar que la venta de entradas se seguirá realizando a través de Deportick. Sin embargo es de vital importancia resaltar que se realizó el lanzamiento de AFA ID (portal.afa.com.ar) y todos los hinchas de la Albiceleste tienen la posibilidad de registrarse con un usuario único. Una vez que lo usuarios creen su cuenta, accederán a la chance de hacerse socio o socia del combinado nacional en tres distintas categorías: bronce, plata y oro. ¿Qué diferencia hay entre cada eslabón? El precio y los beneficios.

El Socio Bronce será el grupo más masivo, ya que es de cupos ilimitados y tiene un costo anual de 24 mil pesos argentinos. Esta categoría tendrá prioridad para la compra de tickets para los partidos que la selección argentina juegue como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y para los amistosos que se disputen en territorio nacional.

Quienes conformen este escalón contarán con una ventana exclusiva de tiempo con prioridad de compra por encima de los hinchas que no son socios y comenzará con el duelo frente a Ecuador. Es decir que a la hora de que las localidades para la fecha 1 del próximo jueves en el Monumental serán habilitadas a la venta primero para los Socios Bronce y, si existe algún remanente, seguirán aquellos que optaron por no asociarse a la Selección.

Una vez asociados obtendrán un código dentro de la nueva plataforma que después usarán dentro del portal Deportick para acceder a la prioridad de compra. Un Socio Bronce que logre llegar al momento de la compra de localidades podrá adquirir sólo un lugar para el próximo partido de Argentina.

Cabe resaltar que no habrá un cupo de entradas exclusivo para los no socios. En caso de que la cantidad de Socios Bronce exceda el número de tickets a la venta, este grupo puede agotar la capacidad del estadio por su cuenta. Los hinchas Bronce que logren sacar su lugar, deberán retirar la entrada de manera presencial donde informe AFA y la misma no será transferible.

El cambio rotundo de precio y beneficio se genera desde el Socio Plata en adelante. En esta categoría, que tiene un valor de 1.900.000 de pesos argentinos en un solo pago, el hincha se asegura una platea preferencial para los partidos que la selección argentina dispute en condición de local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y prioridad de compra, sin garantía de cupo y en un stock reducido, para entradas de la Copa América 2024 y Copa del Mundo 2026.

Además, aquellos integrantes no necesitarán tener el ticket físico ni acceder a Deportick a realizar la cola virtual ya que la entrada estará vinculada al QR del DNI. La misma será transferible a otra persona con DNI argentino en caso de no poder ir o liberarla con una recuperación del dinero abonado y tendrá la posibilidad del ingreso al estadio a través del Fast Pass: un carril exclusivo para los que sean socios activos con molinetes propios para agilizar la entrada a la cancha.

En el caso del Socio Oro, cuyo precio es de 4.900.000 de pesos argentinos en un solo pago, tendrá incluida una platea preferencial lateral para los partidos que Argentina juegue como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. No será necesario el ticket físico ni realizar el trámite por Deportick, contará con el Fast Pass para entrar a la cancha y la entrada podrá transferirse a otra persona con DNI argentino en caso de no poder acudir al encuentro o liberar el lugar con un reembolso de un porcentaje de lo abonado. La gran diferencia con la categoría anterior es que habrá una garantía de compra de entradas para los partidos de la Copa América 2024 y Mundial 2026.

Otro punto clave a destacar es que para registrarse hay que más de 16 años de edad. Los menores deberán ser agregados en primera instancia a la hora de la creación de la cuenta del adulto responsable en un apartado específico para dicho tema. El pago para asociarse es de carácter individual, todas las personas mayores a los 2 años al momento de la disputa de un partido deben tener su propia entrada para entrar al estadio. Además, existirán los “Grupos de Cancha” para ir acompañado al encuentro una vez que los integrantes hayan adquirido cada uno su localidad en la misma tribuna.

Las tres categorías de asociado de la AFA para ver a la Selección Argentina

• Socio Bronce: Cupo ilimitado. Prioridad para la compra de entradas en el sitio Deportick (sólo podrá comprar una por encuentro) para los partidos de local de la selección argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y amistosos en territorio nacional. Carnet virtual de AFA ID. Los tickets tendrán que retirarlos de manera presencial.

Precio: 24 mil pesos argentinos en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.

• Socio Plata: Cupo limitado y muy reducido. Platea preferencial para los nueve partidos que la selección argentina dispute en condición de local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Prioridad de compra de entradas, sin garantía de cupo y en un stock reducido, para los partidos de la Copa América 2024 y Copa del Mundo México, Canadá y Estados Unidos 2026. Entrada vinculada al DNI, carnet de socio físico de AFA ID Plata, kit de bienvenida, ingreso preferencial a los estadios a través del Fast Pass, prioridad de compra en nuevas camisetas de la Selección, participación en sorteos y experiencias exclusivas, acceso al newsletters y contenidos exclusivos.

Precio: 1.900.000 pesos argentinos en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.

• Socio Oro: Cupo limitado y muy reducido. Platea preferencial lateral para los nueve partidos que la selección argentina dispute como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y cupo asegurado para la compra de entradas de los partidos correspondientes a la Copa América 2024 y Copa del Mundo México, Canadá y Estados Unidos 2026. Carnet de socio físico de AFA ID Oro, kit de bienvenida, ingreso por Fast Pass a los estadios, prioridad de compra en nuevas camisetas de la Selección, participación en sorteos y experiencias exclusivas, acceso al newsletters y contenidos exclusivos.

Precio: 4.900.000 pesos argentinos en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.

* Una vez seleccionada una categoría, no se podrá hacer una mejora de la misma