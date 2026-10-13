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El vóley femenino de Río Gallegos volvió a ser protagonista en el ámbito regional. SOEM se consagró campeón de la 32.ª edición de la Copa Dante Cantarutti tras protagonizar una final vibrante frente a la Universidad de Magallanes (UMAG) de Punta Arenas, en un encuentro que se definió en cinco sets y mantuvo la incertidumbre hasta el último punto.

La definición se disputó en el Polideportivo Municipal de Río Turbio, escenario de una jornada que reunió a dos equipos con aspiraciones de campeonato y que ofrecieron un espectáculo de alto nivel. El conjunto de la capital santacruceña terminó imponiéndose por 3 a 2, luego de una remontada que puso en evidencia su fortaleza colectiva y su capacidad para responder en los momentos decisivos.

SOEM comenzó mejor y logró quedarse con el primer parcial por 25-20. Sin embargo, la Universidad de Magallanes reaccionó rápidamente, ajustó su funcionamiento y consiguió dar vuelta el desarrollo del partido al imponerse en los dos sets siguientes por 25-19 y 25-20, quedando a un paso de la consagración.

Lejos de resignarse, el equipo de Río Gallegos encontró respuestas en un momento determinante de la final. Con mayor solidez en su juego y una destacada actuación colectiva, SOEM dominó el cuarto parcial y se impuso con autoridad por 25-12, llevando la definición al tie-break.

En el quinto set, las representantes santacruceñas volvieron a mostrar su mejor versión y consiguieron establecer diferencias para cerrar el encuentro por 15-9. El punto final desató el festejo de las jugadoras, que celebraron una conquista construida a partir del esfuerzo, la concentración y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Entre las actuaciones destacadas del conjunto campeón sobresalieron Brisa Araujo y Alma Chávez, quienes tuvieron un papel importante en el rendimiento del equipo durante una final exigente. Por el lado de la Universidad de Magallanes, Kiara Carpo, Fernanda García y Rebeca Fernández también se destacaron en distintos pasajes del encuentro, en una actuación que mantuvo al equipo chileno en la pelea por el título hasta el cierre.

Con este resultado, SOEM coronó una gran participación en uno de los torneos tradicionales del calendario del vóley regional y se quedó con el primer puesto de la clasificación femenina. La Universidad de Magallanes finalizó como subcampeona, mientras que Gobernador Gregores completó el podio en el tercer lugar.

La clasificación final se completó con Club Natales en la cuarta posición, Club Social y Deportivo Independiente de Río Gallegos en el quinto puesto, Dante Cantarutti de Río Turbio en el sexto, Eternas en el séptimo, Amuvoca de El Calafate en el octavo, Río Turbio Vóley en el noveno, Club Berto en el décimo, Sokol de Punta Arenas en el undécimo y Terrifier en el duodécimo lugar.

La consagración de SOEM representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte de Río Gallegos y reafirma el protagonismo de los equipos santacruceños en las competencias regionales. La Copa Dante Cantarutti volvió a ofrecer un marco de competencia y camaradería, con delegaciones de Argentina y Chile compartiendo una experiencia deportiva que fortalece los vínculos a través del vóley.