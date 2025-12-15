Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La periodista y conductora Sofi Martínez vivió una de las noches más importantes de su carrera al consagrarse con un Martín Fierro de Streaming por el react de La Voz Argentina, proyecto que lideró junto a Santi Talledo y Momi Giardina en las plataformas digitales de Telefe. La gala se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde Martínez combinó un look que no pasó desapercibido con la emoción de recibir el reconocimiento por su trabajo.

Previo a recibir el premio, Martínez dialogó con La Opinión Austral y destacó la importancia del streaming en su carrera. “Esta noche la vivo cotenta con mucha alegría porque veo muchos amigos y porque estoy ternada con Santi y con Momi que hicimos un programa hermoso”, confesó. Sobre cómo se siente en este mundo digital, aseguró: “En el streaming estoy siendo muy yo… por ahí el código es tener un poco menos de filtro, pero no menos responsabilidad y también compromiso con el contenido que uno hace”.

Martínez también habló sobre el futuro y la relación de Telefe con el contenido digital: “Supongo que sigo con el streaming. Telefe está muy pegado al streaming y tenemos el Mundial el año que viene, así que seguramente también se va a poder vivir a través de esa pantalla”. Consultada sobre si elegiría alguna plataforma en particular o si apya más a Luzu u Olga, la periodista fue clara: “No, hay que cerrar las grietas, vamos con los dos”.

Con la Selección Argentina y los grandes eventos deportivos en el horizonte, Sofi Martínez mostró su confianza y entusiasmo: “Veo a Argentina bien, la verdad que nos sobran los motivos para confiar y para ilusionarnos, con mucho trabajo y con mucha confianza como creo que están trabajando desde que agarró este cuerpo técnico. Por eso tenemos muchas ganas de ganar”. Respecto a posibles rivales complicados, evitó pensar en enfrentamientos difíciles: “En 16avos nos puede tocar un cruce muy difícil, está entre España y Uruguay, creo que ambos son muy difíciles, así que no lo quiero ni pensar”.

La periodista también opinó sobre la Copa Libertadores, otro de los eventos que transmite Telefe, y destacó la relevancia del mercado de pases para los equipos: “Creo que se viene un mercado de pases importante para Boca. Si los jugadores se sienten cómodos como venían diciendo, por qué no pensar en la continuidad más allá de los cambios que se hicieron en esos últimos partidos, y si hay un buen proyecto, por qué no”.

Con este premio y su proyección hacia los grandes eventos deportivos del año próximo, Sofi Martínez se afirma como una de las referentes del streaming y del periodistmo deportivo en Argentina, combinando talento, carisma y una conexión directa con la audiencia digital.