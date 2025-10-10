Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una patrulla del Ejército Argentino, junto a miembros del Ejército Italiano, ejecutó una expedición a los Campos de Hielos Patagónicos Sur, entre el 29 de septiembre y el 08 de octubre de 2025 en El Chaltén, Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz). La actividad, planificada y organizada por la VIta Brigada de Montaña, integró patrullas de reconocimiento y rescate de tropas de montaña de ambos países, con eje en la interoperabilidad y el adiestramiento en entornos de montaña, desplazamiento en glaciares y clima adverso.

Según informó el Ejército Argentino, la travesía incluyó extensas jornadas de marcha por terreno boscoso, ejercicios de esquí sobre nieve, marcha con crampones sobre glaciares, instalación de puntos de apoyo logístico y abastecimiento con aeronaves, entre otras.

La actividad, planificada y organizada por la VIta Brigada de Montaña.

Por la complejidad de la actividad, se realizó una selección detallada del personal que integró las patrullas, tanto del Ejército Argentino como del Ejército Italiano. En los días previos a la ejecución de la expedición, los participantes recibieron instrucciones teórico-prácticas en la zona de Caviahue, Neuquén, para unificar técnicas y criterios. Además, cumplieron exámenes médicos y requisitos técnicos (Escalador Militar Avanzado y Esquiador Militar Avanzado; y los equivalentes del Centro de Adiestramiento Alpino “Cesare Battisti” para la delegación italiana).

La travesía incluyó extensas jornadas de marcha por terreno boscoso y ejercicios de esquí sobre nieve.

La expedición tuvo la finalidad de potenciar el adiestramiento en actividades de montaña, evaluar equipos y aplicar procedimientos de rescate, de navegación en terrenos difíciles y de respuesta a emergencias. Asimismo, buscó afianzar los lazos con el Ejército Italiano —reconocido por su tradición y experiencia en este tipo de actividades— y fortalecer la moral y el espíritu de cuerpo.

Por la complejidad de la actividad, se realizó una selección detallada del personal que integró las patrullas.

Estas exigencias sirven para poner a prueba el material técnico (esquís, crampones, cuerdas, vestimenta, GPS, etc.) y perfeccionar protocolos de marcha, seguridad, evacuación y supervivencia; ya que es en el terreno donde se detectan fallas que pueden tener mayores costos en una operación real. Por otra parte, permiten preparar al personal para operar en uno de los entornos más hostiles y exigentes del planeta. Clima adverso, visibilidad reducida, frío extremo y terreno inestable obligan a desarrollar resistencia física, fortaleza mental y toma de decisiones bajo presión. Además, el conocimiento práctico de zonas glaciares y de montaña garantiza la capacidad de desplazamiento en áreas que son inaccesibles para unidades convencionales.

La expedición tuvo la finalidad de potenciar el adiestramiento en actividades de montaña, evaluar equipos y aplicar procedimientos de rescate.

Técnicamente, el uso de esquí de fondo facilita el avance de grandes distancias con menor desgaste físico en terreno nevado. La marcha con crampones, por su parte, es esencial para progresar con seguridad en hielo vivo y pendientes pronunciadas. Ambas técnicas son vitales para asegurar la movilidad de las tropas de montaña.

Estas exigencias sirven para poner a prueba el material técnico (esquís, crampones, cuerdas, vestimenta, GPS, etc.).

Otro aspecto de gran relevancia es el trabajo en equipo, puesto que las condiciones adversas demandan sincronización total entre los miembros de la patrulla. Estos ejercicios fortalecen la confianza mutua y la capacidad de reacción coordinada ante emergencias de los participantes, a la vez que ponen a prueba a quienes ejercen el liderazgo.

La expedición a los Hielos Patagónicos ha constituido un entrenamiento integral que garantiza a las tropas la posibilidad de operar, sobrevivir y cumplir su misión en zonas que exigen al máximo las capacidades del soldado.