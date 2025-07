Soledad Pastorutti y Luck Ra volvieron a ser noticia tras protagonizar otra fuerte discusión en “La Voz Argentina” 2025 (Telefe); la tensión se produjo durante la audición de Lucía Lencina, cuando el cordobés bloqueó a la cantante para que la joven no pueda formar parte de su equipo.

Antes de subirse al escenario, Lucía compartió un relato íntimo que conmovió a todos los presentes. “Tenía a mi fan número uno, la persona que más me acompañaba y con la que más me entendía; era mi mejor amiga desde los seis años. Por culpa de la pandemia y del covid, la perdí. Yo sé que me ayuda un montón, desde arriba, y no hay día que no la piense”, expresó, entre lágrimas.

La joven relató que su pasión comenzó desde muy chica, en el ámbito familiar. “El arte siempre estuvo muy presente en mi casa; desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos, era con mi mamá cantando”, recordó. Su padre, Rafael, acompañó su relato destacando el recorrido de su hija en la música. “Ella empezó desde muy chiquitita; iba a un colegio donde la formaron con mucha comedia musical y no paró nunca”, destacó.

Además de su vocación artística, Lucía logró recibirse hace pocos meses como tripulante de cabina y, actualmente, administra un local donde realiza extensiones de pestañas. “Mientras trabajo, le canto a mis clientas”, confesó.

Lencina deslumbró interpretando “Amiga traidora”, por lo que Luck Ra se dio vuelta y bloqueó a Pastorutti, impidiéndole sumar a la participante a su equipo; en este marco, la cantante no ocultó su fastidio. “A mí, no me gustó”, expresó, y, sin filtro, lanzó: “Sos un pibito insolente”.

Luck Ra, intentó minimizar el impacto de su decisión. “No es momento de hablar de mí o ¿qué, cuando apretabas, también ibas a hablar de vos?”, retrucó, buscando correr el eje de la discusión; el artista cordobés, trató de mantener un tono más distendido pese a la incomodidad del momento.

Mientras la tensión aumentaba, los demás integrantes del jurado, Lali y Miranda!, el dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas, intentaron descomprimir la situación; Espósito, con su estilo descontracturado, comentó: “Te la jugaste, amigo, bloqueando a La Sole”, mientras, que Gattas, elogió el riesgo asumido. “Me gusta tu juego, eh”, indicó.

Lucía, ajena a la controversia que se gestaba entre los coaches, agradeció la oportunidad. “Es un sueño cumplido estar acá. Lo soñé hace tanto…”, manifestó, emocionada.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas. Desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer click en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming, y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

