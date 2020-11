Sólo un sueño: Los Pumas perdieron ante los All Blacks por 38 a 0

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió hoy ante All Blacks por 38 a 0 (PT 10 a 0), por la quinta fecha del torneo Tres Naciones, que se desarrolla en Australia.

El apertura Nicolás Sánchez dijo que "fue un partido distinto, nos metieron mucha presión en nuestra salida y fueron superiores. Ahora tenemos que hacer una muy buena semana para digerir esta derrota pero vamos a volver más fuertes".

Por su parte, el ala Pablo Matera sostuvo que "tuvimos demasiados errores de manejo y no se puede mantener todo con la defensa. Hoy se lo vio muy sólido a los All Blacks y ganaron merecidamente. No tuvimos mucho la pelota y cuando la tuvimos no pudimos mantenerlos bajo presión", agregó.

El último 15 de noviembre, los argentinos habían conseguido un triunfo histórico cuando vencieron a los neozelandeses por 25 a 15 y grabaron a fuego la victoria más anhelada