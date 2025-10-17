Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Argentina Sub 20 está a un paso de volver a levantar la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Diego Placente atraviesa un momento brillante: ganó los seis partidos que jugó, eliminó a Colombia en las semifinales y se metió en la gran final del Mundial Sub 20 de Chile, 18 años después de su última consagración en la categoría.

En medio de la euforia nacional, un mensaje se volvió viral y conmovió a todos: el de Martín Subiabre, padre de Ian Subiabre, el delantero comodorense que fue titular en la semifinal y una de las figuras del equipo.

“Te amo, barrilete, sos mi ídolo”, escribió Martín en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de su hijo celebrando el pase a la final. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de hinchas y vecinos de Comodoro Rivadavia, que siguen con orgullo el desempeño del joven surgido en las inferiores de River Plate.

Ian, con apenas 17 años, viene teniendo un torneo soñado: velocidad, sacrificio y desparpajo son algunas de sus marcas registradas en un equipo que combina talento y compromiso. “Es increíble ver a mi hijo jugar una final del mundo. Lo que está viviendo no tiene precio”, declaró su padre en medios locales.

Argentina, intratable

El recorrido del seleccionado juvenil fue impecable. Comenzó con un 3-1 ante Cuba, continuó con una goleada 4-1 frente a Australia y cerró la fase de grupos con un triunfo 1-0 sobre Italia, clasificándose con puntaje ideal.

En la etapa eliminatoria, el equipo mantuvo su nivel: 4-0 a Nigeria en octavos, 2-0 a México en cuartos y 1-0 a Colombia en semifinales. En total, 15 goles a favor y apenas 2 en contra en seis presentaciones, con Alejo Sarco como máximo artillero.

En la final, Argentina se medirá con Marruecos, la gran revelación del certamen. El seleccionado africano, semifinalista del Mundial de Mayores en Qatar 2022, eliminó por penales a Francia y buscará su primer título mundial en la categoría.

Final del Mundial Sub 20

La gran final del Mundial Sub 20 de Chile se disputará este domingo 19 de octubre a las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

El partido podrá verse en vivo por DSports y Telefe, y también se podrá seguir el minuto a minuto a través de los principales medios deportivos del país.