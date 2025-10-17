Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, generó revuelo durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA, al afirmar que los argentinos “somos unos pelotudos” por no aprovechar las oportunidades que ofrece la minería. Su declaración provocó un fuerte impacto en los asistentes y en los medios, al tiempo que puso sobre la mesa la necesidad de reformas estructurales para potenciar el desarrollo económico del país.

En su exposición, Sturzenegger explicó que, a mediano plazo, Argentina contará con una de las energías más baratas del mundo, lo que permitirá crear un círculo virtuoso entre la energía y la industria, abriendo nuevas posibilidades de crecimiento para sectores estratégicos como la minería vinculada al transporte.

La crítica a los empresarios y los cambios laborales

Durante su intervención, el funcionario dirigió críticas a los empresarios presentes en IDEA por no haber avanzado en los cambios laborales habilitados por las medidas recientes del gobierno. Recordó que el año pasado se le presentó una lista de 210 regulaciones que podían eliminarse y que, hasta la fecha, solo 94 habían sido resueltas o estaban en proceso de solución.

“No les voy a pedir que levanten la mano porque ya sé que nadie hizo nada”, lanzó Sturzenegger en referencia al aprovechamiento del nuevo régimen indemnizatorio que permite rediseñar los contratos laborales. Con un tono directo, agregó: “Hace 10 años que vengo a IDEA a hablar del tema laboral. El gobierno les da la libertad para modificar el contrato y no hacen nada”.

Hipótesis polémicas y un llamado a la acción

El ministro ilustró la situación con dos hipótesis: “Cuando Dios creó el mundo y la cordillera puso todos los minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”. Esta afirmación reflejó su preocupación por la falta de incentivos e inversiones para explotar el potencial minero y energético de Argentina.

A pesar de sus críticas, Sturzenegger reconoció que el trabajo en el país tiene una alta carga impositiva y que, en la discusión pública, se presta más atención a la baja de retenciones que a los impuestos sobre el trabajo. También apuntó a los costos ocultos de los convenios colectivos que afectan directamente al salario de los trabajadores, reforzando su mensaje de la necesidad de reformas profundas.

Energía barata como ventaja competitiva

Sturzenegger cerró su exposición destacando que, una vez que el país logre estabilidad, sectores como la minería podrán desarrollarse plenamente, aprovechando la energía barata que generará una ventaja competitiva significativa para la industria y el transporte. Su mensaje combinó advertencias, críticas y oportunidades, dejando en claro que considera que Argentina todavía tiene un largo camino por recorrer para maximizar su potencial económico.