Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció este martes que la petrolera estatal aplicará un aumento del 1% en el precio de los combustibles a partir del jueves 14 de mayo.

A través de un posteo en X, el titular de la compañía señaló: “A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

Además, confirmó que la empresa seguirá aplicando el sistema de “buffer de precios” por otros 45 días. “Continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, expresó.

En ese sentido, explicó: “Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent)”.

Marín detalló que el mecanismo funciona mediante “la creación de una cuenta compensadora” que permitirá recuperar más adelante “el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

El presidente de la petrolera también ratificó la continuidad del sistema de “micropricing”. “Continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas”, indicó.

Finalmente, sostuvo: “Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”.