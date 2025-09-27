Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La novela terminó con final favorable para todas las partes. Ian Subiabre, nacido en Comodoro Rivadavia, acordó su renovación con River Plate y disputará el Mundial Sub-20 en Chile. Se confirmó que hay acuerdo verbal: el extremo firmará un contrato hasta diciembre de 2028, con mejora salarial y cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros, el punto que más trabas había generado en las últimas semanas.

El entendimiento se gestó en un cónclave en el predio de AFA en Ezeiza, con Claudio Tapia como mediador. Por River participaron Enzo Francescoli y Mariano Barnao; del lado del jugador estuvo su representante, Claudio Caniggia. El club sostuvo su política de blindaje para juveniles con proyección, mientras el entorno del futbolista buscó una escala salarial acorde al nuevo umbral de la cláusula. Con la letra grande consensuada, la firma quedará para las próximas horas.

Claudio Paul Caniggia junto a la joya de Comodoro, Ian Subiabre.

En lo deportivo, el caso impactó en la agenda de Marcelo Gallardo, que por momentos prescindió del juvenil en las últimas convocatorias mientras se definía su situación. El acuerdo despeja el panorama: Subiabre queda habilitado para la cita mundialista y River asegura su patrimonio a mediano plazo.

La Selección Argentina Sub-20 de Diego Placente debutará este domingo, a las 20, frente a Cuba en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Luego jugará el miércoles 1/10 ante Nueva Zelanda y cerrará el sábado 4/10 frente a Italia, también a las 20. En ese esquema, el atacante ex CAI de Comodoro, hoy River asoma como una carta para aportar desequilibrio por banda y profundidad en el último tercio.