La novela de Ian Subiabre sumó un capítulo clave a pocos días del Mundial juvenil. Según pudo reconstruirse, las partes habrían acercado posiciones y el extremo de River y de la Selección Sub-20 viajaría a Chile, mientras la AFA se comprometería a que el futbolista regrese si este viernes no estampa la firma de su renovación. El escenario combina alivio deportivo con tensión dirigencial, y vuelve a poner en primer plano a la joya patagónica nacida en Comodoro Rivadavia.

En Núñez esperarían cerrar un nuevo vínculo que extendería su contrato —hoy vigente hasta diciembre de 2026— y elevaría la cláusula de salida, actualmente en 30 millones de dólares. La política del club apuntaría a blindar a sus juveniles con cifras muy superiores, mientras la representación del jugador, a cargo de Claudio Caniggia, pretendería un salario acorde al eventual monto de rescisión. Si no hay acuerdo este viernes, Subiabre debería volver de Chile y quedaría desafectado de la lista de Diego Placente.

Antecedente

La AFA habría intervenido para destrabar el viaje, aunque respaldaría la postura de River en la negociación: Mundial sí, pero con condiciones claras. El antecedente de Claudio Echeverri —figura en el Sub-17 de 2023 y luego una renovación que no avanzó al ritmo deseado— sobrevolaría cada paso de esta mesa chica.

El presente futbolístico del juvenil también sumaría matices. En la última fecha del torneo local, Marcelo Gallardo lo habría utilizado como titular, pero el rendimiento no convenció y el DT optó por reemplazarlo. En la lista para visitar a Palmeiras, Subiabre no fue convocado, una señal de que la prioridad oficial pasaría por ordenar primero su situación contractual.

Del lado de la Selección, la planificación no se detiene. La Sub-20 debutaría el domingo 28 de septiembre ante Cuba en Valparaíso y compartiría el Grupo D con Australia e Italia. En esa hoja de ruta, la presencia de Subiabre apuntalaría una ofensiva que necesita desborde y gol. Pero la pelota política seguirá rodando hasta el viernes: con firma, Chile; sin firma, vuelta inmediata a Buenos Aires.

Para Comodoro Rivadavia y para la Patagonia, cada minuto mundialista de Subiabre representaría una vidriera enorme; para River, una inversión a proteger; para la AFA, un equilibrio fino entre el derecho del club y la necesidad de la Selección. La definición llegaría en horas. Y ahí, entre la ilusión y la letra chica, se jugará el partido más importante de esta semana para el pibe que sueña con vestir la celeste y blanca en Chile.