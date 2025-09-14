Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei protagonizará mañana lunes 15 de septiembre, un “superlunes” de actividades en Casa Rosada, que combinará decisiones de gestión, coordinación política y la presentación ante la ciudadanía del Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional programada para las 21.

La agenda comenzará a las 11.30 con la jura del nuevo ministro del interior, Lisandro Catalán, recientemente designado vicejefe de Gabinete. Previo a la ceremonia, Milei encabezará la segunda reunión de mesa política reducida desde su reedición, junto a colaboradores cercanos, para definir lineamientos de gestión y estrategias de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior.

En la mesa estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; la ministra de seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A las 12, se reunirá la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires, con Bullrich como invitada estelar, para ajustar la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia donde Fuerza Patria se impuso en los recientes comicios.

Por la tarde, a las 17, el mandatario grabará la cadena nacional que se emitirá a las 21, en la que presentará los detalles del Presupuesto 2026. Según fuentes oficiales, no se esperan anuncios de inyección de liquidez ni aumentos por encima de la inflación para jubilaciones, asignaciones de discapacidad, universidades y hospitales.

El cronograma concentrado del lunes se debe a que el martes Milei viajará a Paraguay para una bilateral con su par Santiago Peña y su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realizará el 15 y 16 de septiembre en Asunción. Durante su paso exprés, el Presidente también visitará el Congreso paraguayo y podría asistir a un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aunque esto último aún no ha sido confirmado.

El lunes será, por lo tanto, una jornada clave para el Gobierno: definiciones políticas, actos formales y la cadena nacional que permitirá al Presidente explicar los lineamientos económicos del próximo año frente a toda la ciudadanía.