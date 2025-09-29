Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la música de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti bajo la dirección orquestal de Lito Vitale, este domingo en el Teatro Colón en Ciudad de Buenos Aires, se celebró la gala por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial, oportunidad en la que dialogó con la conductora de televisión Susana Giménez.

“Para mí, Favaloro es un prócer y ahora quiero conseguir por medio de ustedes, la prensa, que tenga una calle”, expresó.

“Hay calles de gente que uno no conoce, Favaloro salvó a millones de personas con un invento y no tiene una calle. Vino acá y dejó todo en Estados Unidos para curar a las argentinas gratis porque él no era interesado. Las prepagas, sabemos no le pagaron nunca”, lamentó.

La conductora destacó la atención que, sin distinción de clase social, brindaba el médico: “Favaloro atendía a gente pobre y a gente rica, exactamente de la misma manera, si podían pagarle le pagaban y sino, daba igual”.

“Siempre me contaba que cuando era médico en La Pampa, le pagaban con pollos, con huevos, lo contaba graciosamente y le encantaba, no le importaba nada”, recordó.

“Era un ser humano fabuloso”, concluyó.