Río Gallegos vivirá este sábado una jornada a puro karate tradicional. Con la participación de cerca de 200 atletas, se realizará el Torneo Integración Patagónica JKA – Santa Cruz 2025 en la sede histórica del Atlético Boxing Club (Av. San Martín 524), desde las 10.00. El certamen reunirá delegaciones de la Patagonia argentina y chilena en una cita pensada para todas las edades, desde niños hasta señores mayores de 45 años.

La competencia incluirá kata y kumite en formato individual y por equipos, con presencia de dojos y escuelas de Ushuaia, Río Grande, Puerto Natales, Punta Arenas, Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Río Gallegos. La organización está a cargo del Dojo Bushido y la Asociación Shoto Yuku Santa Cruz, con reglamento JKA y un cronograma ágil para garantizar continuidad de combates y exhibiciones.

El encuentro busca consolidar el intercambio técnico entre escuelas de la región, dar rodaje competitivo a practicantes en formación y acercar al público el espíritu del karate-do: disciplina, respeto y superación personal. Para las familias y aficionados, será una oportunidad de ver en acción a nuevas camadas y a referentes con experiencia, en un mismo tatami.