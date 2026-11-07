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El taekwondo de Santa Cruz tuvo un destacado cierre en los Juegos Nacionales Evita 2026, al conquistar tres medallas luego de dos jornadas de competencia en las que sus representantes demostraron compromiso, esfuerzo y un buen nivel deportivo.

Durante la instancia preliminar, los integrantes del seleccionado provincial compitieron en sus respectivas categorías y consiguieron importantes victorias que les permitieron avanzar en el certamen y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

La participación santacruceña concluyó el viernes 6 de noviembre con una cosecha de tres preseas nacionales: dos medallas de plata y una de bronce.

En la rama femenina, Ludmila Catalán obtuvo el segundo puesto en la categoría de hasta 50 kilogramos, mientras que Anush Páez consiguió la medalla de bronce al finalizar en la tercera posición en hasta 56 kg.

Por su parte, en la competencia masculina, Nicolás Cuadra también alcanzó el subcampeonato nacional, al quedarse con el segundo puesto en la categoría de hasta 64 kilogramos.

De esta manera, Santa Cruz concluyó su participación en la disciplina con un balance de tres medallas, resultado que refleja el trabajo y la dedicación de los deportistas, además del acompañamiento y la preparación del cuerpo técnico.

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