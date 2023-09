La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social brindó los detalles fundamentales para solicitar la inclusión en el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), una iniciativa lanzada por el Ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa que tiene como objetivo entregar terrenos gratis a familias vulnerables.

Mediante un comunicado oficial, el organismo informó que tanto individuos como grupos familiares interesados en inscribirse en el Registro Único de Solicitantes de Lotes tendrán la oportunidad de solicitar la inscripción para obtener terrenos en áreas urbanas destinados a la residencia, así como también terrenos rurales destinados a la producción de alimentos a pequeña escala.

Dicho beneficio se suma a la batería de medidas anunciadas por el Gobierno para acompañar a los sectores con menores ingresos. Durante las últimas semanas se informó la implementación del bono de $37.000 para jubilados de Anses, bono para Potenciar Trabajo, créditos para trabajadores y monotributistas, entre otras asistencias.

Cómo solicitar los terrenos urbanos:

Los interesados en terrenos urbanos deben completar un formulario disponible en el siguiente enlace aquí

Procedimiento para solicitar terrenos rurales:

Para quienes buscan terrenos rurales, el proceso se inicia también con un formulario, pero a través del siguiente enlace: https://sisu-rus.argentina.gob.ar/rural.

Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana se enfatizó que el RUS está dirigido a los “habitantes de barrios populares” y a “personas de sectores populares que no pueden acceder al suelo de manera formal y segura”, un grupo que a menudo queda excluido de las políticas habitacionales convencionales y del mercado de tierras.

Requisitos para la inscripción en el RUS y recibir un terreno gratis:

Se estableció que los solicitantes no pueden haber sido beneficiarios, ganadores o adjudicatarios de programas o planes de loteo o vivienda en el momento de la inscripción.

Otro requisito fundamental para acceder al RUS es no poseer bienes inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama o aeronaves.

Además, es importante destacar que no se requiere residir en un barrio ya registrado en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) ni en unidades productivas registradas en el Relevamiento Nacional de Zonas Estratégicas de Producción de Alimentos (ReNaZePa). Tampoco se exige un ingreso mínimo demostrable, una condición común en los créditos hipotecarios.

La Secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, subrayó que “este registro (RUS) es el primer paso para que la población más necesitada pueda postularse en futuros proyectos de terrenos con servicios o de producción agrícola de manera más eficiente, transparente, federal y justa”.