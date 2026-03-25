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En el marco del Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que se desarrolla en un hotel Hilton, con cobertura especial de La Opinión Austral, la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, expuso la visión del Gobierno nacional sobre el sector energético y defendió con firmeza un esquema basado en la desregulación, la competencia y la libertad de precios.

Durante su presentación, la funcionaria planteó que el objetivo central de la política energética es “aprovechar al máximo el potencial energético que tiene Argentina de todos los recursos energéticos”, al tiempo que remarcó la necesidad de definir con claridad los caminos para alcanzar esa meta.

La funcionaria María Tettamanti planteó que el objetivo central de la política energética es “aprovechar al máximo el potencial energético que tiene Argentina de todos los recursos energéticos”.

“Yo creí oportuno comentarles un poco el contexto general, en qué marco se encuadra esa política que estamos llevando a cabo. Y para eso creo que lo más importante primero cuando uno diseña una política pública es decir qué se busca. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es aprovechar al máximo el potencial energético que tiene Argentina de todos los recursos energéticos”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la abundancia de recursos disponibles, tanto en hidrocarburos como en otras fuentes, pero advirtió que “si las políticas económicas no son las adecuadas, no vamos a tener los resultados óptimos”.

“Cuando la Argentina eligió esos caminos en la década del 80’ y después a partir del año 2002, el resultado fue escasez, falta de inversión y escasez de energía”, indicó Tettamanti (derecha) en el marco de su exposición en uno de los paneles. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

Al repasar experiencias pasadas, Tettamanti fue crítica con los modelos de fuerte intervención estatal. “Hemos dado muestra en la Argentina con los vaivenes de la política energética que claramente el camino del estatismo y la intervención no funciona”, afirmó.

Según explicó, las políticas aplicadas en distintos períodos derivaron en “escasez, falta de inversión y escasez de energía”, pese a la disponibilidad de recursos naturales.

En contraposición, la secretaria de Energía delineó el esquema que impulsa la actual gestión, basado en una clara división de roles. “El rol del Estado es configurar y definir un marco institucional, legal, regulatorio, macroeconómico fundamentalmente de estabilidad, que dé confianza al sector privado”, señaló.

Y fue más allá al subrayar: “El Estado no está para eso. El Estado no sabe hacer eso. El Estado no tiene que invertir, producir y comercializar. Ese es el rol del privado”.

Bajo esa lógica, insistió en que la clave está en generar reglas claras y previsibilidad: “El Estado lo que tiene que hacer es fijar reglas claras, estables, de previsibilidad y confianza para que el sector privado esté enfocado exclusivamente en ver cómo invierte, produce y comercializa”.

Vaca Muerta logró que el país obtuviera la mejor producción de hidrocarburos en dos décadas.

En ese marco, defendió la desregulación como herramienta central. “Nuestro convencimiento es que lo mejor, no solamente para el que produce, sino sobre todo para el que consume es que haya libre funcionamiento de mercados, libertad de precios y desregulación”, afirmó.

La funcionaria argumentó que la competencia entre privados es lo que permite mejorar la eficiencia y reducir costos. “La única forma que tenemos de garantizar el mínimo costo para el consumidor final, el mínimo precio, la mínima tarifa, es dando libertad y haciendo competir”, explicó.

No obstante, aclaró que el Estado mantiene un rol clave en materia de control. “Sí regulando todos los aspectos de seguridad, que no es menor”, puntualizó.

En otro tramo de su exposición, Tettamanti aseguró que el país arrastra un escenario de desinversión producto de décadas de intervención. “Heredamos una situación de desinversión en todos los sectores”, indicó, al mencionar déficits en generación, transporte y distribución de energía.

Frente a ese panorama, explicó que el Gobierno busca retomar el marco legal vigente desde la década del 90. “Lo que estamos haciendo es volver de a poco a la plena vigencia de esas leyes”, afirmó, en referencia a las normas que establecen la competencia y la libertad de mercado.

Tettamanti se refirió al proceso de transición en los mercados regulados, especialmente en energía eléctrica y gas.

Como ejemplo, destacó el caso del petróleo, donde la liberalización permitió un crecimiento significativo de la producción. “Eso es lo que muestra cómo se desaprovecha un potencial o se lo aprovecha al máximo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que actualmente rige la libertad de exportación, lo que derivó en “una balanza exterior positiva con casi 8.000 millones de dólares de superávit el año pasado”.

Por último, se refirió al proceso de transición en los mercados regulados, especialmente en energía eléctrica y gas, donde se respetan contratos previos. “Estamos haciendo un periodo de transición, pero al final del camino es la libre administración, absolutamente libre y desregulando”, concluyó.