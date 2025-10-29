Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires” será el escenario de la séptima fecha de la Champion Cup de IAME Series Argentina, que se disputará del 1 al 2 de noviembre en el Circuito 2, sentido tradicional. La organización confirmó el formato habitual con Happy Hour, Warm Up, Clasificación, dos mangas, Sprint y Final, con la grilla de la final definida por la sumatoria de puntos de mangas y sprint. La fiscalización estará a cargo de la CDA del ACA.

El santacruceño Thiago Díaz llega en un buen momento competitivo: en la Fecha 6 fue protagonista de punta a punta y cerró el domingo con un tercer puesto tras una remontada en las vueltas decisivas, lo que lo mantuvo entre los animadores de Sudam Senior de cara al tramo definitorio del año.

La actividad del viernes para la Sudam Senior comenzará con cinco tandas de entrenamiento de diez minutos cada una: la primera entre las 10:50 y las 11:00, la segunda de 12:00 a 12:10, la tercera de 13:10 a 13:20, la cuarta de 15:00 a 15:10 (con neumáticos de prueba oficial) y la quinta de 16:10 a 16:20. Además, el retiro de sensores está previsto a las 10:00, la inscripción se realizará a las 14:00, el armado de combustible a las 16:00 y el armado de neumáticos de carrera a las 17:00. Finalmente, el circuito ofrecerá pista libre para todas las categorías de 16:30 a 17:00. Horarios del viernes.

Para esta Fecha 7, el desafío volverá a ser doble. Por un lado, capitalizar la vuelta rápida en momentos clave —clasificaciones y sprint— para arrancar bien posicionado; por otro, administrar el desgaste en una final que, como marca el RPP, reparte el puntaje mayor y ordena la grilla según el rendimiento acumulado del fin de semana. La Sudam Senior compartirá actividad con las demás divisionales de la categoría (Cadete, Sudam Junior, Old School y 390), bajo el reglamento técnico–deportivo vigente, neumáticos MG y procedimiento deportivo CDA.

Con un podio reciente y el foco puesto en la consistencia, Thiago volverá a medirse con los referentes nacionales de Sudam Senior en Buenos Aires. Si repite la solidez de la fecha pasada, el riogalleguense tiene credenciales para ser protagonista en el arranque del sprint final de la temporada.