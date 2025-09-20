Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El automovilismo argentino despidió una de las sociedades más exitosas de los últimos años. El santacruceño Thiago Martínez confirmó su salida de Ale Bucci Racing, equipo con el que forjó una etapa repleta de títulos, podios y momentos inolvidables en el Turismo Nacional (TN). La desvinculación, acordada en buenos términos, se dio luego de casi tres temporadas de trabajo conjunto.

El comunicado oficial de la escudería fue claro: “En dos años y ocho meses su función arriba y debajo del auto fue impecable, generando recuerdos inolvidables y estadísticas que denotan su talento y dedicación”. Desde su debut en 2023 con un Ford Fiesta Kinetic, Martínez sorprendió con dos victorias, seis podios y el campeonato en su primera temporada completa. Al año siguiente, con un Toyota Etios, defendió la corona con números aún más sólidos: cuatro finales ganadas, siete podios y un bicampeonato contundente que lo consolidó como referente de la Clase 2.

Thiago Martínez tras la obtención del bivampeonato.

En 2025 llegó el salto esperado: el debut en la Clase 3 con un Toyota Corolla. Allí también dejó huella: logró una pole position, un cuarto puesto en una de sus primeras finales y, sobre todo, la victoria en Viedma, tras largar desde la 16ª posición y avanzar con autoridad hasta la bandera a cuadros. Ese triunfo marcó el primer éxito del Ale Bucci Racing en la divisional mayor, un logro que quedó grabado en la historia del equipo.

Primer victoria en Clase 3 para el riogalleguense.

La noticia de su salida sorprendió al ambiente y se especula que un planteo económico habría sido determinante. Lo cierto es que el propio Martínez admitió que su prioridad es sostener la continuidad en el TN. “Trabajaremos para volver a estar presentes en esta tan linda cateogoría”, expresó en sus redes sociales.

Hoy, con apenas 24 años, el piloto de Río Gallegos se encuentra en una encrucijada deportiva: busca definir con qué estructura seguirá compitiendo, mientras defiende el 11º lugar en el campeonato de Clase 3. Su futuro inmediato está abierto, pero su talento y sus números lo colocan entre las grandes proyecciones del automovilismo argentino.