Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El patinaje artístico de Santa Cruz volvió a escribir una página de oro. Thomas Ales, de tan solo 17 años, se consagró campeón en la categoría A Junior Caballeros, tras una destacada actuación en el Nacional Absoluto, torneo que reúne a los mejores patinadores del país y que se disputa en San Juan.

El campeonato, que comenzó el 22 de agosto y finalizará el 3 de septiembre, es considerado la gran final de la temporada argentina. Allí confluyen los atletas que superaron las instancias clasificatorias en los torneos Apertura y Clausura, para competir en un certamen que abarca las modalidades Nacional B, Nacional A, World Skate y Nacional de Danza. En ese exigente marco, Ales alcanzó la cima en su categoría, ratificando su nivel y proyección.

El joven deportista representa a la Escuela Pattinaggio del Sud, institución afiliada a la Asociación de Patín Santacruceña (ADEPAS), y entrena bajo la conducción de la técnica nacional Abril Ortega, referente indiscutida del patinaje provincial y reciente campeona sudamericana en Brasil. El logro de Thomas también enaltece el trabajo de su entrenadora, que en los últimos meses combinó su preparación como competidora internacional con la tarea de formar talentos.

Para Ales, este campeonato es un paso fundamental en su carrera, al posicionarlo entre los mejores de la Argentina y abrirle las puertas a futuras competencias de mayor envergadura. Para Santa Cruz, significa la consolidación de una generación que pisa fuerte en un deporte históricamente concentrado en los grandes centros urbanos del país.

Con esta conquista, Thomas demuestra que el esfuerzo constante, el acompañamiento familiar y la guía de referentes locales como Abril permiten que los sueños deportivos se concreten. Su título en San Juan no solo lo eleva en lo personal, sino que también refuerza el mensaje de que el patinaje santacruceño puede competir de igual a igual con las potencias nacionales y proyectarse hacia el plano internacional.