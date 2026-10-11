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Newell’s Old Boys protagonizó un emotivo encuentro con Beatriz Lorenzo de Venditti, su socia más longeva, que tiene 104 años y lleva 83 vinculada al club rosarino. La institución la visitó para homenajear su historia de amor y pertenencia a los colores rojinegros.

El encuentro tuvo lugar el viernes, cuando los futbolistas Luca Regiardo y Josué Reinatti, acompañados por integrantes de la Comisión Directiva, compartieron un momento especial con Beatriz y su familia. Durante la visita, le entregaron una camiseta autografiada por el plantel.

La historia fue compartida por el club a través de sus redes sociales, con un mensaje que resumió la trayectoria de su histórica socia: “¡104 años alentando!”. La publicación destacó un vínculo que se mantiene desde hace más de ocho décadas y atraviesa distintas generaciones de hinchas.

Beatriz, su familia, jugadores y miembros de la comisión directiva del club.

Recuerdos y emoción rojinegra

Durante la visita, Beatriz recordó sus experiencias en la cancha y evocó aquellos años en los que asistía acompañada por una amiga. También hizo referencia a las diferencias con el presente y al cariño que siempre sintió por los jugadores.

“Los quiero mucho, sí. Toda la vida”, expresó al hablar de su relación con el club.

Beatriz con su carnet de socia vitalicia.

La emoción se hizo presente durante el encuentro, en el que recibió el reconocimiento de la institución. “Me han dado una alegría, una emoción”, manifestó conmovida.

A sus 104 años, Beatriz Lorenzo de Venditti continúa ligada a Newell’s Old Boys, donde construyó una historia de fidelidad que lleva 83 años. Una vida acompañando al club que quedó reflejada en una visita especial, entre recuerdos, afecto y una camiseta que se suma a su historia con la Lepra.