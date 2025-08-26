Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Media Maratón Internacional de Buenos Aires volvió a ser una verdadera fiesta del atletismo mundial y allí estuvo presente Patricio Cappella, atleta de la Cuenca Carbonífera que sigue representando con orgullo a Santa Cruz. La competencia, que reunió a 27.500 corredores de 47 países y de todas las provincias argentinas, también contó con la participación de otros atletas santacruceños, y se disputó en un marco multitudinario por las calles porteñas que ratificó su lugar como la prueba de 21 kilómetros más convocante de la región.

En ese contexto, el rioturbiense registró un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 43 segundos, que lo ubicó en el puesto 19 de su rango etario (50-54 años) y en la posición 858 de la clasificación general. Más allá de los números, el propio Cappella resaltó que esta vez vivió la carrera de una manera diferente: “Feliz por la posición debido a la magnitud del evento. Hoy como nunca disfruté la carrera, lo hice a un ritmo cómodo sin buscar ninguna marca y mucho menos posición, ya que la corrí varias veces y nunca la disfrutaba”, compartió en sus redes.

La Media Maratón de Buenos Aires es parte fundamental del calendario internacional de atletismo y cada año atrae a corredores de elite y aficionados de distintos rincones del mundo. Para Cappella, la cita porteña llegó en plena primera etapa de su temporada, después de haber sumado logros resonantes en las últimas semanas, como su tercer puesto en la Maratón Internacional de San Juan y la victoria en la tradicional competencia cordobesa “Carlitos Díaz”.

El atleta aprovechó la ocasión para agradecer a quienes lo acompañan en cada desafío: “Solo resta agradecer porque estoy viviendo mi mejor momento deportivo y eso me llena de satisfacción. Gracias a Dios, a la vida, mis padres, esposa, familiares, entrenador, amigos, conocidos por acompañarme en este hermoso momento. Gracias querida Cuenca, hasta la próxima carrera”.

Fiel a su estilo, Cappella dedicó el esfuerzo a su tierra: “Dedicada a toda la provincia de Santa Cruz y principalmente a mi querido Río Turbio, que siempre me acompaña con el cariño de su gente”. En cada línea de llegada, el santacruceño reafirma su identidad y muestra que, desde la Patagonia profunda, también se puede dejar huella en los grandes escenarios del atletismo internacional.

Con un presente que él mismo definió como el mejor de su vida deportiva, Cappella seguirá su calendario competitivo con la mira puesta en el segundo tramo de la temporada. Y mientras las marcas y posiciones siguen llegando, el mensaje que transmite es el mismo: la pasión, la disciplina y la pertenencia a su tierra son la verdadera meta de cada carrera.