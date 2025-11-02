Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Emilio “Pichon” Guatti, Bancruz recibió al equipo de Carlos Padín, Escorpión FC por la fecha 3 de la Zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo de Esteban Arias, llegaba al encuentro tras perder por la mínima ante el Boxing Club de visitante con gol de Jonathan Vallejos en el segundo tiempo. El encuentro dejó buenas sensaciones para el Bancario en un partido típico del Regional que se definió por detalles.

Escorpión por su lado, debutó en el Regional con un empate con sabor a poco ante el Boxing en un partido que se volvió el clásico de Río Gallegos en los últimos años y que dejó mejor parado al Alacrán que no supo facturar las que tuvo. En la segunda fecha se impuso ante los calafateños por 2 a 0 acomodandose primero por diferencia de gol.

Así ambos llegaron al encuentro con la necesidad de sumar en un grupo parejo. El encuentro se fue al descanso en empate a 0. Finalmente se decantó en un 1 a 0 para los de Arias en un encuentro lleno de polémicas típico del Regional.