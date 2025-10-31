Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fin de semana ordena su cronograma con lógica competitiva y logística patagónica: canchas sintéticas, viento y poco margen para el error. La Zona 3 concentra los cruces capitalinos entre equipos de Río Gallegos y El Calafate, mientras que la Zona 4 pone en escena al campeón UPP frente a los representantes de Puerto San Julián y Las Heras.

El sábado, la jornada se abre con Bancruz vs. Escorpión, a las 21:00 en la cancha del Boxing Club. La terna será de Río Gallegos: Pedro Posatini (árbitro), José Luis Moreno (asistente 1) y Mauricio Echave (asistente 2). En la previa, Bancruz llega tras sumar en El Calafate en el debut y caer por la mínima en el clásico (Liga Fútbol Sur), mientras que Escorpión mostró solidez: empató 0–0 con Boxing en el estreno y luego venció 2–0 a Deportivo Esperanza.

El domingo empieza temprano con UPP vs. Atlético Puerto San Julián, a las 14:00, en Hispano, con terna de Caleta Olivia. El equipo de Sebastián Luna abrió su campaña con victoria 2–1 ante Nocheros en Las Heras; del otro lado y luego cayó en casa, Atlético PSJ llega obligado a reaccionar.

A las 16:00, en Puerto San Julián, Independiente PSJ será local frente a Nocheros (Las Heras), con terna de Río Gallegos.

La grilla se cierra con: Boxing Club vs. Deportivo Esperanza (El Calafate), a las 17:00 en el Emilio “Pichón” Guatti. Dirige Fabio Kiona, asistido por Manuel Guaymas y Matías Rojas (terna de Piedra Buena).