Bancruz vivió el viernes su última parada antes del estreno en el Torneo Regional Federal Amateur: una visita a los estudios de Radio LU12 AM680 que sirvió para ordenar ideas, marcar objetivos y presentar nombres propios. Con la experiencia reciente de un año competitivo —subcampeón del Apertura en Primera y campeón en Cuarta—, el plantel llega a la primera fecha con una base juvenil preparada para cubrir contingencias y una columna de refuerzos pensada para elevar la vara del equipo.

En los estudios de la decana de la Patagonia, Claudio Amad dejó en claro el norte deportivo y humano del vestuario. Riogalleguense, con una década de competencia en Nueva Zelanda, relató su recorrido y la identidad de un grupo que combina oficio y pertenencia. “Tuve la suerte de jugar en la primera división de Nueva Zelanda; se entrena fuerte”, dijo, y enseguida puso el foco en lo colectivo: “Es el grupo”. La consigna fue abrir el camino para los más chicos, sostener la motivación y asumir que, en un torneo de calendario apretado, los relevos valen puntos.

Claudio Amad, jugador de Bancruz.

Tomás Cortés, llegado desde La Pampa y con formación en Arsenal, sintetizó su aporte con simpleza y versatilidad: “Fui cinco, doble cinco o interno; me estoy acomodando al sintético y al viento”. Lo suyo se apoya en continuidad de competencia y disposición para ocupar el eje, dos rasgos que el cuerpo técnico valora para administrar semanas cortas y viajes largos.

Tomás Cortes, jugador de Bancruz.

Enzo Mackenzie, oriundo de Pico Truncado y con vínculo vigente con Camioneros en la Liga de los Barrios, suma rodaje patagónico (pasos por Boxing y Escorpión, Federal en Caleta y Comodoro, experiencia en Chile) y verbalizó el pulso del vestuario: “El grupo está muy mentalizado en pasar de fase, en ganar todos los partidos”.

Enzo Mackenzie, jugador de Bancruz.

La agenda inmediata quedó definida: viaje con logística afinada, descanso previo y estreno mañana —domingo 19 de octubre— frente a Deportivo Esperanza, en El Calafate. “Mañana sábado salimos para allá a última hora; vamos a hacer noche allá y recibir el partido el domingo”, contó Amad, y agregó sobre la preparación: “Hoy a las 10 de la noche en Boxing tenemos nuestra última práctica”. La última práctica, realizada en horario nocturno, ordenó pelota parada, ajustes de transiciones y cargas controladas; el plantel señaló que llegó con buenas sensaciones físicas, después de una semana en la que el profe apretó temprano y bajó intensidad en la víspera.

En el plano simbólico, la visita a LU12 también funcionó como espejo de identidad. Amad puso el foco en lo colectivo —“el equipo es el grupo”— y marcó un norte para los más chicos: “Hay que mantenerlos motivados y acompañarlos para que, cuando llegue la oportunidad, estén a la altura”. Mackenzie verbalizó el pulso del vestuario: “El grupo está muy mentalizado en querer pasar la fase, en querer ganar todos los partidos”. En ese marco, los referentes internos también estuvieron presentes en los saludos: “Nuestros dos capitanes, “Nacho” Montes y el ‘Pela’ Hernández, son muy importantes para nosotros”, subrayaron.

A 24 horas del debut, Bancruz se para en un punto de equilibrio: convicción en el trabajo de la semana, humildad para reconocer la dureza de la zona y ambición para arrancar sumando fuera de casa. La previa dejó una frase que sintetiza el espíritu con el que el equipo llega a El Calafate: “No vamos a ir a ver qué pasa. Vamos a ir a buscar el partido”. En el Regional, ese primer paso suele marcar el ritmo de lo que viene.