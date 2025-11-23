Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del cierre en la Zona 3 tuvo todo lo que suele ofrecer el Regional: partidos en paralelo, radios encendidas siguiendo resultados ajenos y calculadora en mano para repasar tablas. En El Calafate, Boxing Club hizo su trabajo y derrotó 2 a 0 a Deportivo Esperanza con goles de Marcelo Rodríguez a los 14 minutos del primer tiempo y de Kevin Hevia a los 48 del complemento. El triunfo le permitió al Albiverde cerrar la fase con 13 puntos y asegurarse el primer puesto del grupo, pese a las bajas obligadas por las sanciones a Franco Negrete, Jonatan Vallejos, Matías Palacios y Julio Lescano tras el polémico cruce anterior frente a Bancruz.

El Albiverde festejó el pase en El Calafate. FOTO: BOXING

Al mismo tiempo, en la cancha de Hispano Americano en Río Gallegos, Escorpión FC y Bancruz disputaron un duelo directo que terminó de enredar el panorama. El Bancario pegó primero con el tanto de Cristian Amad a los 14 minutos de la etapa inicial, pero el Alacrán lo dio vuelta con goles de Maximiliano Sevilla a los 28 del primer tiempo y de Sebastián Casal a los 7 del segundo. El 2 a 1 final dejó a ambos con 10 puntos, detrás de Boxing, y desató la incógnita sobre quién se quedará finalmente con el segundo lugar.

Sevilla empató el partido de cabeza. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con los seis partidos disputados, la tabla parcial de la Zona 3 quedó así: Boxing 13 puntos; Escorpión 10 puntos con 9 goles a favor y 4 en contra (diferencia de +5); Bancruz 10 puntos con 10 goles convertidos y 8 recibidos (diferencia de +2); y Deportivo Esperanza 1 punto. A simple vista, mirando sólo la diferencia de gol general, Escorpión aparece mejor posicionado que Bancruz. Sin embargo, el reglamento del Torneo Regional Federal Amateur introduce un matiz clave para este tipo de empates.

El artículo 13 del reglamento establece que, cuando dos equipos igualan en puntos dentro de la misma zona, la primera forma de desempate es una “mini tabla” considerando exclusivamente los partidos jugados entre ellos. Allí, Bancruz y Escorpión suman 3 puntos cada uno (victoria 1–0 para Bancruz en la primera rueda y triunfo 2–1 de Escorpión en la segunda), con idéntica diferencia de gol (2 a 2) y misma cantidad de tantos a favor. El siguiente punto del mismo artículo menciona como criterio la “mayor cantidad de goles a favor como visitante”, y en ese rubro Bancruz aparece mejor parado, porque convirtió un gol en Hispano en el 2–1 de este domingo, mientras que Escorpión no marcó en su visita al Bancario.

Recién si tampoco hubiera diferencias en esa comparación directa, el reglamento habilita a recurrir a la tabla general –diferencia de gol, goles a favor y goles de visitante en todo el grupo–, algo que en este caso no sería necesario. De todos modos, la última palabra la tendrá el propio Consejo Federal, que deberá confirmar el orden de la tabla y, en consecuencia, definir cuál de los dos riogalleguenses quedará anotado como segundo de la Zona 3 de la Región Patagónica.

Mientras en El Calafate el plantel de Boxing festejaba el pase como primero, en la cancha de Hispano la sensación fue otra. Pese a la derrota, en Bancruz el análisis inicial fue de objetivo cumplido. “No merecíamos perder nunca, como mínimo era un empate, pero estoy muy contento porque logramos la clasificación, que era uno de los pasos que teníamos”, señaló el entrenador Esteban Arias al término del encuentro. El técnico valoró la identidad de juego que mostró el Bancario durante la fase de grupos y admitió que uno de los puntos a corregir seguirá siendo la pelota parada defensiva, origen de varios de los goles recibidos en el torneo.

Esteban Arias, DT de Bancruz.

En la vereda de enfrente, la lectura de Escorpión fue distinta. El presidente del club, Juan Montoya, remarcó que el Alacrán “fue justo vencedor” en el cierre de la fase y volvió sobre los fallos arbitrales que, a su criterio, habían condicionado encuentros anteriores frente a Boxing y el propio Bancruz. Más allá del sabor agridulce por depender ahora de una definición administrativa, Montoya destacó el crecimiento de la institución: recordó que este fue apenas el segundo Regional para Escorpión y sostuvo que el club “va a seguir siendo protagonista” en la competencia local y en futuras ediciones del certamen federal.

Juan Montoya, presidente de Escorpión.

El entrenador Carlos Padín también puso el foco en el rendimiento del equipo antes que en la suma final. “Hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar, afirmó, y reconoció que las derrotas sobre el cierre ante Boxing y Bancruz se pagaron caras en la tabla. El técnico admitió que dentro del plantel conviven la ilusión y la incertidumbre: por un lado, la posibilidad de que el Consejo Federal ubique a Escorpión como segundo por diferencia de gol general; por otro, la chance de que el criterio de enfrentamientos entre sí termine inclinando la balanza a favor de Bancruz.

Carlos Padín, DT de Escorpión.

En paralelo a la pelea reglamentaria, el Regional entra ahora en su etapa decisiva en la Región Patagónica. El formato prevé once zonas, con los once primeros y el mejor segundo clasificados de manera directa a la tercera ronda, mientras que los otros ocho segundos disputarán una segunda instancia eliminatoria. Por eso, más allá de quién quede anotado finalmente como escolta de Boxing en la Zona 3, el cierre de la fase dejó en claro que el fútbol riogalleguense volvió a tener peso específico propio en la competencia, con tres equipos de la ciudad peleando hasta la última fecha.

Hasta que el Boletín Oficial del Consejo Federal despeje la incógnita, en Río Gallegos convivirá la doble sensación: la alegría serena de Boxing por haber cumplido la primera meta del camino al ascenso y la expectativa compartida entre Bancruz y Escorpión por un segundo puesto que, esta vez, no se definirá sólo en la cancha sino también en la letra chica del reglamento.

